Felix Braun sichert "Affen" deutschen Titel

Gaggenau - Im PC-Strategiespiel "League of Legends" ist Felix Braun noch keine Legende - aber der 17-jährige Oberweierer schickt sich an, als Profi in der E-Sport-Szene Fuß zu fassen. Ein Renommierklub wie Galatasaray Istanbul heuerte das Talent für die Wintersaison an. Jetzt wurde "Abbedagge", wie er sich im Spiel nennt, mit seinem Team in Duisburg deutscher Meister. "Felix ,Abbedagge' Braun lieferte eine Glanzleistung ab", pries die E-Sport-Webseite des "Kicker" den Jungstar bereits nach dem Halbfinal-Sieg.

Der Midlaner - quasi der Spielmacher eines Fünferteams - "schnappte" sich laut E-Kicker "einen Gegner nach dem anderen und erspielte so seiner Mannschaft einen Vorteil. Den wussten die Monkeys auch zu nutzen". Nach 37 Minuten fiel der "Nexus", das feindliche Hauptgebäude, das es zu zerstören gilt. Im zweiten Halbfinal-Match machten die "Mysterious Monkeys" um Braun in 22 Minuten noch kürzeren Prozess beim 2:0 über die "Aequilibritas E-Sports".

Im Endspiel lief es zunächst schlecht gegen "Euronics Gaming", doch aus der Defensive heraus "nahm ,Abbedagge' sein Team auf die Schultern, teilte den meisten Schaden in der Partie aus und sicherte den ,Mysterious Monkeys' das 1:0". Nach einer weiteren halben Stunde standen die "Affen" als deutscher Meister fest. "Abbedagge" atmete erleichtert auf: "Ich freue mich natürlich, dass wir gewonnen haben", zitiert der E-Kicker den Matchwinner Braun, der seinem Team so 12000 Euro Preisgeld sicherte.

Noch wichtiger ist für den Oberweierer jedoch nun die Chance, sich über eine Qualifizierungsrunde in die Challenger-Serie zu spielen - und dort können die Teams in die europäische Champions League aufsteigen. In dieser winkt - wie in der nordamerikanischen, der chinesischen und südkoreanischen Liga - das große Geld. Zusätzlich zu ihren Honoraren, die die fünf Spieler von ihren Teams erhalten, kann der neue Weltmeister eine Million Dollar Siegprämie einstreichen.

Mit ein Grund, warum Felix Braun die Anne-Frank-Schule nach der zwölften Klasse verließ. "Ernährungswissenschaftler war doch nichts für mich", kam bei der Entscheidungsfindung hinzu, vorerst nicht in die Fußstapfen des Vaters Thomas und seines Onkels Oliver zu treten, die gemeinsam einen Bäcker-Handwerksbetrieb führen. "Ich will im Leben etwas erreichen, was nicht dem üblichen ,Malen nach Zahlen' - von Abi über Studium und Familiengründung - entspricht", gibt sich der sonst so wortkarge 17-Jährige für einen Moment redseliger. "In der Szene fühle ich mich wohl und bin auch schon dadurch ein bisschen herumgekommen in der Türkei und Polen", ergänzt er und bestätigt seinen Berufswunsch als Profi. Seine Eltern segneten den Schritt nach zwischenzeitlichen Bedenken auch ab, nachdem das Angebot aus der Türkei ins Haus flatterte - das belegte ja wohl, dass der Filius durchaus etwas können muss im E-Sport ...

100 Millionen Spieler pro Monat

Älteren ist die Bedeutung der jungen Sparte oft nicht bewusst und sorgen sich entsprechend, wenn der Nachwuchs täglich für zig Stunden in den weiten Spiele-Welten versinkt. Das vom Strategiespiel "Warcraft III" inspirierte "League of Legends" (LoL) räumte nach der Einführung 2009 und 2010 zahllose PC-Spiel-Preise ab. Im vergangenen Jahr sollen monatlich mehr als 100 Millionen Aktive die Abenteuer in Angriff genommen haben, verbreiteten die beiden Besitzer von Publisher Riot Games in einem Interview einer englischsprachigen Webseite stolz. Auf den Zug springen auch einige populäre Sportclubs auf wie Schalke 04, Paris St. Germain oder in der Türkei Fenerbahce, Besiktas und Galatasaray Istanbul.

Über den Ausflug an den Bosporus berichtet der Jungprofi nur schleppend. Während das Umfeld solch ein Angebot von dort bereits als Auszeichnung wertete, ist Braun das Engagement eher peinlich - weil es "esportlich" weniger lief. "Mysterious Monkeys"-Manager Yakup Özipek hatte den Kontakt zu "Gala" vermittelt. Der populärste Verein in der Türkei griff gleich dreifach zu und verpflichtete von den "Affen" auch noch Lounis "Kanani" Khouani und Sergen "Broken Blade" Celik. Die 14 Runden mit je zwei Spielen begannen schlecht und endeten im Abstieg. "Nach drei Spieltagen wechselte das Management jede Woche einen Spieler aus", hält Braun die fehlende Feinabstimmung unter den Spielern für die Ursache des Niedergangs. Manager Özipek holte ihn dann aber fürs deutsche Halbfinale zurück zu den "Monkeys". Dort fühlt sich der 17-Jährige wohl und trumpfte entsprechend auf.

"Mechanische Reflexe und Reaktionen sind wichtig", benennt Braun wichtige Fähigkeiten von guten "LoL"-Spielern. Zudem analysiere jeder die Spielzüge der Asse und das eigene Spiel, um rasch zu wissen, welche der 136 Champion-Spielfiguren wie "Talon" oder "LeBlanc" dem Fünfer-Team im Spiel Vorteile durch ihre speziellen Fähigkeiten bescheren. Ob er nun schon zu den Top Ten oder den Top 1000 der Welt zählt, darauf lässt sich der bescheidene Blondschopf nicht festnageln. "Es gibt zahlreiche Server. Wenn du auf einem in den Top 50 bist, heißt das nicht, dass du weltweit in den Top 100 stehst", betont er. Lieber schwärmt er von seiner Lieblingsfigur "LeBlanc", die "effektiv ist und mit der man Einzelziele auslöschen kann". Dieser Champion durfte aber bei der deutschen Meisterschaft ab dem Halbfinale nicht mehr eingesetzt werden.

Kampfname nicht mehr so "smooth"

Weniger glücklich ist Braun mit seinem Kampfnamen "Abbedagge". Den hatte er einst aus einer heiteren Laune heraus gewählt. In dem Spieleklassiker "Age of Empires" gibt es "Einheiten, die man ausbilden kann. Die geben Geräusche von sich und stoßen ein ,Abbedagge' aus", erläutert "Abbedagge". Den Namen findet er mittlerweile nicht mehr so "smooth", wie Felix Braun es ausdrückt. Dennoch verzichtete der 17-Jährige bisher auf eine Umfirmierung: "Es ist nervig, das allen zu erklären beziehungsweise bei allen Accounts den Namen zu ändern."

Einen Leistungsschub erhofft sich "Abbedagge" im dritten Jahr, seit er "LoL" spielt, von einem Gaming House der "Mysterious Monkeys". Als dritte deutsche Mannschaft will der Meister nun bei Leipzig ein Haus beziehen, um gemeinsam mit einem Coach zu trainieren. Das könnte einen Quantensprung bedeuten, um sich für die Challenger-Serie und dann die europäische Champions League zu qualifizieren.

Auch wenn der Oberweierer erst 8000 Zuschauer bei seinen Spielen und keine 50000 hat wie der südkoreanische Superstar der Szene und Millionär "Faker" vom dreifachen Weltmeister SK Telecom und es noch weit hin sein mag, um dessen "Nexus" zu zerstören - zu den Top 200 der Welt könnte der zurückhaltende Braun bereits gehören. Zumindest "Gala"-Manager Deniz Gülen hatte ihn und seine "Monkeys"-Kumpel als "Transfers" angepriesen, die zu den "200 besten Spielern der Welt zählen". Insofern war nicht alles schlecht am Bosporus. Am Schluss blüht Braun daher etwas auf beim Thema Galatasaray, auch wenn sich nicht alle Träume erfüllten. Eines bleibt ihm doch in Erinnerung: Die neuen E-Sport-Stars wurden den Medien zusammen mit den Fußball-Cracks vorgestellt. Nationalspieler Lukas Podolski freute sich über den Kontakt aus der Heimat und erkundigte sich beim Plausch mit dem 17-Jährigen über die "LoL"-Szene in Deutschland. Anschließend posierte "Prinz Poldi" mit ihm und hielt das Trikot von "Abbedagge" in die Kameras - normalerweise posiert der Kölner mit Fans für Selfies mit seinem Leibchen.