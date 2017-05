"Loffenau-Tag etwas viel gesagt"

Dazu bietet man noch eine Bastelaktion für Kinder und eine Fußballtorwand, hieß es aus dem Rathaus. "Loffenau-Tag ist etwas viel gesagt", findet daher auch Hauptamtsleiterin Daniela Tamba. Um die studentischen Ideen, die im Dezember den Gemeinderat begeisterten und für die bis zu 17000 Euro vorgesehen waren, wurde es inzwischen etwas still. Von allzu vielen touristischen Veränderungen merkt man auf der Durchfahrt durch Loffenau gen Bad Herrenalb nichts. Immerhin hält sich wohl der Durchgangsverkehr an den ersten Tagen auch in Grenzen. "Unter der Woche habe ich bisher keine Zunahme erkannt", berichtet Tamba.

Dass der Straßenverkehr erträglich bleibt, mag am zunächst schlechten Wetter und auch an den zusätzlichen Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) liegen. Bis zum 10. September wird wegen der Gartenschau das ÖPNV-Angebot erweitert. Alle Linien, deren Fahrpläne angepasst wurden, beginnen oder enden am Bahnhof Bad Herrenalb. Da der "Eingang Bahnhof", einer der Haupteingänge der Gartenschau, direkt daneben liegt, ist eine bequeme Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sichergestellt, teilt die Pressestelle der Gemeinde mit. Im Zuge der Erweiterung wird an Wochenenden sowie an Feiertagen ein weiterer Zug der Stadtbahnlinie S1 mit Ankunft um 9.35 Uhr angeboten. Außerdem fahren einige Züge mit zwei Fahrzeugen, um zu Stoßzeiten die Kapazität zu erhöhen.

Änderungen gibt es auch bei den Buslinien. So verkehrt während der Gartenschau die Linie 113 täglich mit je zwei Fahrten in der Stunde. In Moosbronn bestehen insbesondere am Wochenende gute Anschlüsse in Richtung Völkersbach und Schöllbronn. Die Linie 116 verkehrt ebenfalls je zweimal in der Stunde ins Untere Gaistal sowie stündlich weiter ins Obere Gaistal beziehungsweise zur Evangelischen Akademie. Durch die Überlagerung der Fahrten entsteht ein 20-Minuten-Takt für das gesamte Veranstaltungsgelände. Beide Linien werden zudem mit einem Anruf-Linien-Taxi (ALT) auf die Abendveranstaltungen abgestimmt.

Bedarfsgerecht: Linie 719 wird angepasst

Gute Verbindungen aus dem Murgtal und Baden-Baden offeriert die Linie 244 im Stundentakt. In Gernsbach bestehen direkte Anschlüsse mit der Murgtalbahn in Richtung Rastatt und Freudenstadt. Die Linie 719 wird bedarfsgerecht angepasst und um weitere Fahrten insbesondere in Tagesrandlage ergänzt. Beide Linien bieten während der Gartenschau passende Fahrten nach Veranstaltungsende an, genau wie die Linie 716. Ein besonderes Erlebnis ist die ebenfalls mögliche Anreise zur Gartenschau mit dem Dampfzug der Albtalbahn.

