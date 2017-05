Equipment fehlt bei Notfall im Höhengebiet

Loffenau/Gernsbach/Bad Herrenalb/Dobel - Die Bergwacht Bad Herrenalb-Dobel leidet seit Jahren unter Personalnot. Das hat jetzt dazu geführt, dass die Landesverwaltung der Bergwacht Baden-Württemberg die beiden Einsatzfahrzeuge der Ortsgruppe abzieht und sie anderen, besser besetzten zuteilt. Das sei die Konsequenz aus einer zu geringen Anzahl von Bergrettern in Bad Herrenalb und Dobel. Dort steht die Bergwacht jetzt vor der Auflösung, weil sie ohne Fahrzeuge nicht bereit sei, weiterzumachen.

Entsprechend stimmten die elf Mitglieder bei der jüngsten Jahreshauptversammlung ab. Diese Entwicklung bedauert die Freiwillige Feuerwehr Loffenau, die seit vielen Jahren mit der Bergwacht Bad Herrenalb-Dobel gut zusammenarbeitet. Die Ortsgruppe ist nämlich auch für den Bereich Teufelsmühle bis in Richtung Kaltenbronn zuständig. Einsätze im Höhengebiet wurden gemeistert, gelegentlich gemeinsam geübt - zuletzt bei der Einweihung des neuen Startplatzes des Drachen- und Gleitschirmclubs Loffenau "Die Teufelsflieger" (wir berichteten).

"Das ist schon schade für uns", sagt der Loffenauer Feuerwehrkommandant Hartmut Schweikhardt im BT-Gespräch. Besonders ärgerlich sei, dass der Rettungsweg im Notfall künftig länger ist. Wenn das Know-how und die Ausrüstung der Bergwacht benötigt werden, müssen künftig die Ortsgruppen Pforzheim oder Baden-Baden anrücken. "Das dauert natürlich länger", erklärt Schweikhardt. Bislang sei es bei Einsätzen im Höhengebiet meist so gewesen, dass die Loffenauer Feuerwehr die Manpower und die Bergretter aus Bad Herrenalb-Dobel das Equipment stellten. "Wir sind in zehn bis 15 Minuten vor Ort", betont der Feuerwehrmann. Den Großteil der Einsätze - auch die Bergung aus unwegsamem Gelände - könne die Feuerwehr selbst bewerkstelligen; die Unterstützung der Bergwacht benötige man zum Beispiel bei einer Windenrettung mit dem Seil vom Hubschrauber aus. Für letzteres müsse man aber ohnehin die Experten der Ortsgruppe Baden-Baden verständigen. Schwerer wiegt die Tatsache, dass die Bergwacht Bad Herrenalb-Dobel ihr Quad verliert, das bei Loipen-Unfällen im Winter als Pistenraupe genutzt werden konnte. "Das fehlt künftig und bedeutet für uns einen Mehraufwand", sagt Schweikhardt: Allerdings haben die Feuerwehrkameraden in Bad Herrenalb signalisiert, diesbezüglich in die Bresche zu springen.

Für die Gernsbacher Feuerwehr sieht Gesamtkommandant Volker Steimer keine Probleme durch den Wegfall der Bergwacht Bad Herrenalb-Dobel. Man verfüge über eine Absturzsicherungseinheit und könne die Einsätze im Höhengebiet in der Regel abdecken. Zumal zum Beispiel Gleitschirmflieger-Unfälle meist am Wochenende passieren, wenn die Tagesverfügbarkeit der Kameraden am besten ist. Die Absturzsicherungseinheit sei aber nicht zu verwechseln mit der Höhenrettung, "das können wir nicht leisten". Dafür benötige man die Bergwacht, auf die nun bei Notfällen im Bereich Teufelsmühle länger gewartet werden müsse. Auch das Equipment der Ortsgruppe Bad Herrenalb-Dobel werde fehlen, bestätigt Steimer die Einschätzung seines Loffenauer Kollegen Schweikhardt.

Ortsgruppe Pforzheim rückt im Alarmfall aus

Dass in Bad Herrenalb und Dobel eine Bergwacht nötig ist, stellt die Landesverwaltung nicht infrage, wie der Schwarzwälder Bote aus der jüngsten Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Bad Herrenalb-Dobel berichtet. In einer Berglandschaft mit viel Tourismus brauche es Bergretter bei der Suche nach Vermissten und der Rettung von Verunglückten aus schwer zugänglichem Gelände, wird die Aussage des Landesvorsitzenden Adrian Probst wiedergegeben.

Bei Alarm sollten allerdings mindestens fünf Retter verfügbar sein, die in zehn Minuten ausrücken und nach 30 Minuten an der Einsatzstelle sind. Zwei weitere Trupps sollten in Bereitschaft stehen. Mindestens 15 Helfer brauche deshalb eine Ortsgruppe. In Bad Herrenalb-Dobel sei man seit Jahren weit davon entfernt - aktuell zähle die Ortsgruppe sieben Aktive. Außerdem würden Ausbildungsnachweise fehlen, erklärte die Landesverwaltung. Zum Jahresanfang habe man aus diesen Gründen die Fahrzeuge von Bad Herrenalb-Dobel bei der Leitstelle abgemeldet. Im Alarmfall rückt jetzt die Pforzheimer Ortsgruppe aus.