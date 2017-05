Broschüre und Internetauftritt: Hausaufgaben für die Ortschaftsräte Forbach (vgk) - Mit einer Hausaufgabe überraschte am Dienstagabend Langenbrands Ortsvorsteher Roland Gerstner (SPD) seine Ortschaftsräte. Die Informationsbroschüre über den Ort ist überholt, ebenso der Internetauftritt, beides gehöre dringend überarbeitet. Das stellte jüngst ein örtlicher Gastronom fest. (vgk) - Mit einer Hausaufgabe überraschte am Dienstagabend Langenbrands Ortsvorsteher Roland Gerstner (SPD) seine Ortschaftsräte. Die Informationsbroschüre über den Ort ist überholt, ebenso der Internetauftritt, beides gehöre dringend überarbeitet. Das stellte jüngst ein örtlicher Gastronom fest. Der Ortsvorsteher hat sich deshalb überlegt, dass es bei einer Neugestaltung nicht schlecht wäre, den nummerierten Wanderwegen Namen zu geben. Als Beispiel nannte Gerstner den Wanderweg Nr. 1. Diesen könnte man doch "Vereinsalmweg" taufen, so sein Vorschlag. Neun Wanderrouten sind auf dem alten Flyer verzeichnet. Jeder Ortschaftsrat ist aufgefordert, eine Kurzbeschreibung der ihm zugeteilten Route abzuliefern. Auch die Informationen über das Dorf müssen überarbeitet werden, Aufnahme sollen Wander- und Radwege finden. Ortschaftsrat Thorsten Striebich (CDU) regte an, den Schwarzwaldverein, der die Wege pflegt, mit ins Boot zu holen. Für den kleinen Rundweg käme ein Vermerk "kinderwagentauglich" infrage. Darauf verwies Ortschaftsrat Alexander Möhrle (FWG). Die Reingartenstraße soll in der nächsten Zeit punktuell saniert werden. Auch darüber informierte Roland Gerstner. Ein genauer Zeitpunkt für den Beginn kann jedoch noch nicht genannt werden. Möglicherweise wird mit den Arbeiten nach dem Abbruch einiger alter Garagen gestartet. "Jedenfalls sobald wie möglich", so Gerstner. "Es ist in unserem Sinne, dass etwas gemacht wird. Während der Bauphase wird es für den Verkehr Einschränkungen geben", bemerkte er. Auch über die Aktivitäten des kleinen Arbeitskreises "Unser Dorf hat Zukunft" informierte der Ortsvorsteher. "Wir nähern uns der Zielgeraden, was die schriftliche Präsentation betrifft", gab er bekannt. Der Arbeitskreis trifft sich in kurzen Abständen, um Langenbrand beim Wettbewerb im besten Licht erscheinen zu lassen. Wie viele Dörfer aus dem Landkreis teilnehmen werden, sei noch nicht klar. Feuerwehr restauriert Friedhofskreuz Ein Pluspunkt für das Dorf ist das gelebte Ehrenamt der Alterskameraden der Langenbrander Feuerwehrabteilung. Diese wollen Ende Mai das Kreuz auf dem Friedhof restaurieren. Die Aktion wird von Konrad Merkel geleitet. Auch habe sich das Feuerwehrteam dazu entschlossen, die große Figur des dortigen Ehrenmals mit einem Dampfstrahler zu reinigen sowie auch das Eingangstor zu streichen. "Ein schönes Beispiel für ehrenamtliches Engagement, dann sind alle Kreuze und Wegkreuze im Dorf gemacht", lobte der Ortsvorsteher. Über ein Ärgernis für Anwohner an der Abzweigung zum "Mittleren Weg", berichtete Ortschaftsrat Klaus Brahm (CDU). Trotz des Parkverbots im Wendehammer würden immer wieder Autos von Wanderern dort abgestellt. In der Nähe des Bildstocks befände sich ein Grundstück der Gemeinde. "Vielleicht wäre es dort möglich, vier Parkplätze anzulegen", so dessen Anregung zur eventuellen Lösung des Problems. Den Bolzplatz bei der Festhalle frisch einzuebnen schlug Thorsten Striebich vor. Auch regte er an, einen "Tag für Langenbrand" zu initiieren. "Die Idee sollten wir für das nächste Jahr im Hinterkopf behalten. Ich bin sofort dazu bereit, wenn wir so etwas machen. Eine tolle Sache", freute sich Ortsvorsteher Gerstner über die Anregung.

