Frühlingsfeier im besten Sinne Forbach (mhr) - Die Frühlingsfeier der Katholischen Frauengemeinschaft Forbach (kfd) machte ihrem Namen alle Ehre. Strahlender Sonnenschein, liebevoll gedeckte Kaffeetische drinnen im voll besetzten Josefshaus, Lieder, Gebete, Frauen unterschiedlichen Alters, die entspannt miteinander plauderten. "Das Glück besteht nicht darin, sein Ziel zu erreichen, sondern gemeinsam auf dem Weg dorthin zu sein", sagte die Vorsitzende Dorle Klumpp bei ihrer Begrüßung. Sie sieht den Frauenverbund als "eine wunderbare Gemeinschaft, in der sich alle wohl- und daheimfühlen, in der jede ihre Fähigkeiten und Ideen zum Wohle aller einbringt". Die Summe daraus ergibt einen vielfältigen Einsatz- und Aufgabenbereich. Neben zahlreichen Hausbesuchen bei Kranken, Bedürftigen und anlässlich von runden Geburtstagen ist das "Programm" der kfd Forbach auf das ganze Jahr verteilt. Dazu zählen die Frauenfasnacht (deren Erlös stets einem wohltätigen Zweck zugutekommt), Frühlings- und Erntedankfeier ebenso wie Ausflüge, Wanderungen und Besinnungsnachmittage. Gemeinschaftsmessen für verstorbene Mitglieder, Gottesdienste sowie Kreuzweg- und Bittprozessionen über den Olympiaweg sind im Jahresverlauf ebenfalls fest verankert. Die Verdienste dieser "schönen, starken Gemeinschaft" entsprechend zu würdigen, bereitete auch Pfarrer Thomas Holler sichtlich Freude. Er nahm trotz Terminengpässen die Ehrungen für verdienstvolles Engagement vor, verbunden mit einem Buch- und Blumenpräsent. Für 25 Jahre Einsatz wurden ausgezeichnet: Bärbel Gerstner, Bärbel Ruckenbrod, Sabine Zimmer, Corinna Weiler, Myrta Larsson, Heike Braunagel, Sabine Pusch, Jutta Ludwig, Renate Steinberger-Künstel, Christa Dieterle, Inge Kleehammer, Vera Finkbeiner. Für 40-jähriges Engagement wurden geehrt: Maria Haas, Elly Gernsbeck, Gisela Spissinger, Helene Seidt, Hannelore Gernsbeck, Lioba Wunsch, Ursula Reule, Gisela Wunsch, Gertrud Merkel, Hildegard Finkbeiner, Brunhilde Merkel, Ursula Kottler, Maria Weiler. 50 Jahre zugunsten der kfd-Gemeinschaft haben gewirkt: Erna Weiler, Ingrid Weiler, Rita Müller, Edith Fritz, Helga Wunsch, Rosi Grajewski, Theresia Spissinger, Christa Buhrke, Susanna Hammer, Heidelore Merkel, Natalie Merkel, Gertrud Merkel, Elsa Karcher, Hannelore Dotter, Elly Wunsch und Meta Seiler. Ein weiteres Jubiläum durfte die Gymnastikgruppe der Frauengemeinschaft unter der Leitung von Hanne Dotter für ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Auch das ist laut Dorle Klumpp unter den "vielen Zeichen für Gemeinschaft und Treue, aber auch für Arbeit und Vergnügen" zu verbuchen. Geplante Aktivitäten Am Dienstag, 6. Juni, wandern die kfd-Frauen auf dem Hasenbuckel-Weg nach Gausbach, mit gemütlicher Einkehr im "Bergstübl". Von Montag bis Donnerstag, 4. bis 7. September, führt eine neuerliche Wallfahrt nach La Salette in Frankreich zur "Weinenden Gottesmutter". Anmeldungen nimmt Dorle Klumpp unter (07228) 1643 entgegen.

