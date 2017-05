Umweltamt: Ist-Situation immer der Maßstab für Gefahrenabwehr

Gernsbach - Die Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BiGG) hat die Unterschriften für ihr angestrebtes Bürgerbegehren zusammen - und die notwendige Anzahl von 830 bei weitem überschritten. "Wir haben die 2000 geknackt, das ist der Hammer", freute sich BiGG-Sprecher Stefan Freundel bei der jüngsten Zusammenkunft am Mittwoch. Zentrales Thema des Abends war der Rückblick auf den Gesprächstermin beim Umweltamt und das weitere Vorgehen in Richtung Bürgerentscheid.

Rund zwei Stunden lang haben Freundel und Dieter Köhler von der BiGG sowie Stadtbaumeister Jürgen Zimmerlin am Montag mit dem Leiter des Umweltamts, Manfred Flittner, und drei weiteren Mitarbeitern über das Pfleiderer-Areal diskutiert. Es sei ein sehr fruchtbares und positives Gespräch gewesen, bei dem auf beiden Seiten einige Missverständnisse haben ausgeräumt werden können, resümierte Edgar Burkard gestern im BT-Gespräch. Er ist stellvertretender Leiter des Rastatter Umweltamts.

Just dieses Amt, gegen das die Stadt Gernsbach auf Initiative der BiGG derzeit über ein Rechtsgutachten eine Klage prüfen lässt. "Das begrüßen wir, warum nicht", gab sich Burkard gelassen: "Wir warten ab, was da rauskommt." Auch die Behörde sei der Ansicht, dass das vergiftete Gelände an der Murg schon viel zu lange so daliegt, ohne dass sich etwas getan hat. "Die Ist-Situation ist immer der Maßstab für Gefahrenabwehr", erklärte Burkard. Und die Gefahrenabwehr, die im Sanierungsvertrag mit Pfleiderer aus dem Jahr 2005 vereinbart worden ist, sei genehmigungskonform und funktioniere effizient, betonte der stellvertretende Umweltamtsleiter.

Das sieht die BiGG allerdings auch nach dem Gespräch in Rastatt anders. Sie verweist darauf, dass die in der gemeinsamen Vereinbarung zwischen Umweltamt und Pfleiderer vorgesehene Bodenversiegelung und der Verschluss des Geländes längst nicht mehr den Tatsachen entsprächen. Das Areal werde von einem Containerdienst genutzt, die Feuerwehr habe schon mehrfach darauf Übungen absolviert und verschlossen sei es allenfalls gelegentlich. Spuren in den heruntergekommenen Fabrikhallen deuteten auf Partys hin.

"Das Gelände gehört verschlossen und gesichert. Das ist nicht der Fall und das ist grob fahrlässig", lautete der Tenor der BiGG bei ihrem Treffen am Mittwoch. Immerhin hat Edgar Burkard auf Anfrage dieser Zeitung gestern angekündigt, die aktuelle Situation auf dem Pfleiderer-Areal überprüfen zu wollen.

Unterdessen plant die BiGG die nächsten Schritte in Richtung Bürgerbegehren. Die Unterschriftenlisten sollen bis Ende Mai an Bürgermeister Dieter Knittel übergeben werden. In Absprache mit dem Verein "Mehr Demokratie" werde man danach den entsprechenden Antrag stellen. Die Stadt hat dann maximal zwei Monate Zeit, das Bürgerbegehren zu prüfen. Über die Zulässigkeit entscheidet der Gemeinderat; im positiven Fall würde der Bürgerentscheid folgen. Ziel desselben ist es, dass die Stadt Gernsbach ihr verbrieftes Planungsrecht so ausübt, dass es zu keiner Versiegelung, sondern zu einer Dekontaminierung der Fläche kommt. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt.

"Es gibt Lösungen", unterstrich Freundel bei der BiGG-Sitzung, "man muss sie nur erkennen und ergreifen." Diese Möglichkeit habe die Stadt Gernsbach in den zurückliegenden zwölf Jahren versäumt, weil sie nicht gegen die Sanierungsvereinbarung interveniert habe. Man hätte darauf drängen müssen, nicht mit einer Versiegelung einverstanden zu sein. "Diesen Fehler wollen wir nun über das Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid korrigieren", erklärte Freundel.

Dass dieser Weg durchaus erfolgversprechend sein könnte, stellt das Umweltamt nicht infrage: Die reine Gefahrenabwehr sei formal keine Einschränkung der Planungshoheit, erklärte Burkard, der Sanierungsvertrag lediglich ein Werkzeug zur Umsetzung. Sollte sich an der Planung für die künftige Nutzung des Pfleiderer-Areals etwas ändern, "werden wir unseren Teil dazu beitragen", kündigte der stellvertretende Leiter des Umweltamts an, "denn dann kommen wir in den Vorsorgebereich".