Gratis Energie tanken

Gernsbach - Am Salmenplatz wurde gestern die erste städtische E-Bike-Ladestation von Bürgermeister Dieter Knittel in Betrieb genommen. Das Wetter wollte zwar nicht so richtig mitspielen - pünktlich zur Eröffnung regnete es -, die Freude über die Inbetriebnahme zauberte den städtischen Mitarbeitern dennoch ein Lächeln ins Gesicht.





"Eine E-Bike-Ladestation gehört mittlerweile einfach dazu", sagte Knittel im Hinblick auf das städtische Angebot. Er stellte jedoch klar: "Der Gernsbacher wird es wahrscheinlich weniger benutzen", doch gerade viele Touristen werden froh sein, über die kostenlose und rund um die Uhr zugängliche Lademöglichkeit im Innenstadtbereich.

Die zentrale Lage war zudem ein wichtiges Kriterium bei der Standortsuche. Mit dem Salmenplatz ist das laut Knittel geglückt. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 5800 Euro. Neben der Ladestation (2640 Euro) und den drei Fahrradständern (260 Euro) wurde mit Genehmigung des Eigentümers auch die angrenzende Fassade gestrichen und durch einen Schriftzug als Blickfang ergänzt (1500 Euro). Die Arbeiten im Zuge der Realisierung des Projekts wurden allesamt durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs ausgeführt. Ihr Aufwand schlägt mit 1400 Euro zu Buche.

Die Initiative für den Aufbau der E-Bike-Ladestation sei vom Arbeitskreis Stadtmarketing gekommen, bemerkte Knittel. Im Speziellen dankte er diesbezüglich Anne Scheible, die ebenfalls an der Feierstunde teilnahm.

Trotz Regenwetters ließ es sich der Bürgermeister nicht nehmen und unterzog die Station einem persönlichen Test. Normalerweise tanke er seinen E-Bike-Akku immer zu Hause, deshalb sei es auch für ihn eine Premiere, bemerkte Knittel, nachdem er sein Pedelec im Fahrradständer abgestellt hatte. Die Station verfügt über zwei Schließfächer: In beiden ist eine 230-Volt-Steckdose untergebracht. Daher sei es zwingend notwendig, dass jeder E-Bike-Fahrer sein persönliches Ladegerät mitbringe, erläuterte Alfred Schmitt vom Stadtbauamt. Nachdem alles richtig eingesteckt ist, muss das Fach nur noch abgeschlossen werden - fertig. Während des Ladevorgangs könne man beispielsweise Kaffeetrinken gehen, so Knittel.

Wie oft die Station von Pedelec- und E-Bike-Fahrern genutzt wird, zeichnet die Anlage laut Schmitt nicht auf. Das wäre mit hohen Zusatzkosten verbunden gewesen.

Auch vor Vandalismus sei die Anlage nicht geschützt, erläuterte Schmitt. Obendrein könnte jeder die Anlage auch zweckentfremden, schließlich könne man dort zum Beispiel auch ein Smartphone laden. "Jetzt gilt es erst mal Erfahrungen zu sammeln", konstatierte Schmitt. Läuft alles gut, könnte es nach den Vorstellungen von Knittel schon bald eine weitere Station in der Altstadt geben.

Neben der gestern in Betrieb genommenen städtischen Ladestation gibt es bereits vier E-Bike-Tankstellen im Raum Gernsbach: Am Infozentrum Kaltenbronn, bei der Firma W-Quadrat (Baccarat-Straße), bei Bike-Erlebnis-Schwarzwald (Igelbachstraße) und beim Hotel-Gasthof "Sternen" in Staufenberg. Weitere Informationen zum Thema gibt es im Internet unter:

www.gernsbach.de/pb/793208