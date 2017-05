Pfarrer verlassen Kanzel und machen Kabarett

Loffenau - Zu den dramatischen Klängen Johann Sebastian Bachs ,,Toccata und Fuge in d-Moll" marschieren sie ein. Vier Männer in schwarzen Kutten, den Kopf demütig gen Boden gerichtet. Dem aufmerksamen Publikum fällt natürlich sofort auf, dass die einzige Pfarrerin im Bunde, Dorothee Sø;vde, fehlt. Mit einem lauten ,,Halt! Ihr habt mich vergessen!" kommt sie dann schließlich doch noch auf die Bühne gestürmt.

Das gut besuchte Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Loffenau verwandelte sich am Mittwochabend in eine Comedy-Bühne. Eine Pfarrerin und vier Pfarrer, darunter der lokale Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Willi Ratz, zeigten: ,,Wir können auch Anders!". Wie anders sie können, das bewiesen die fünf Geistlichen an diesem Abend mehr als nur einmal.

Sø;vde gab sich als Gangster-Rapper Moses, der sein Volk aus Ägypten retten und den Pharao wegen Sklaventreiberei und Misshandlung ,,seiner Weiber" bei der UNO anzeigen will. Auch über die Desensibilisierung der heutigen Kinder wird schamlos hergezogen. Hierbei kann der kleine Kevin Marcel keine direkte Kommunikation mehr führen, das ist er schließlich von zu Hause nicht mehr gewohnt, so Thomas Föll über seine Erfahrungen in der Kinderkirche. Aber auch die kleine Clair Vanessa beschwert sich über eine fehlende Frauenquote in der Bibel und das so abwertend klingende Wort ,,Altweibersommer". Um politisch und moralisch korrekt zu bleiben, wird der Altweibersommer somit zur ,,herbstlichen Jahreszeit ohne Menstruationshintergrund" unbenannt.

Auch um die Zukunft der Gemeinderäte machte sich Föll in seinem Monolog Gedanken. Er kam zum Schluss, man brauche einen guten Slogan, um besser bei den Leuten anzukommen. Sein Vorschlag: ,,Gott: Und was schaffen sie in sieben Tagen?" Aber auch eine ,,Prayback-Karte" wollte er nicht ausschließen. Wer oft zum Beten kommt, soll irgendwann auch mal dafür belohnt werden.

Um die Lachmuskeln zwischendurch etwas zu entspannen, stimmten die Pfarrer einige kirchliche Lieder an, die zum Mitsingen einluden. Und wieder zeigten sie, dass sie ,,auch anders können", in dem sie Dauerbrenner wie ,,Wonderful Tonight" oder ,,Dream a Little Dream of Me" auf dem Klavier spielten. Generell waren die musikalischen Darstellungen auf der Bühne große Klasse. Vom Gesang über das Klavier bis hin zur Geige und der Querflöte: Das musikalische Talent jedes Einzelnen war beachtenswert. Thomas Föll, Johannes Luithle, Dorothee Sø;vde, Helmut Manz und Willi Ratz lieferten eine tolle Show ab.

Zwar verzichtete man auf Eintrittsgelder, um einen ,,Obolus" wurde trotzdem gebeten. Diesen war das belustigte Publikum natürlich bereit zu entrichten. Die Einnahmen der kleinen Kabarett-Tour werden dem ,,Freizeitheim Sprollenhaus" zugutekommen.

Auf die Frage, warum man denn ausgerechnet das Kabarett zum Auftreiben der Spenden ausgewählt hatte, antwortete Pfarrer Luithle charmant: ,,Reden können wir ja alle - und manchmal ist das sogar lustig."