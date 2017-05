Kein Auftrag, deshalb Klage Gaggenau (tom) - Es geht um mehr 400000 Euro -und um das Gefühl, über den Tisch gezogen worden zu sein. Vor dem Landgericht Baden-Baden hat Thomas M. Pfirrmann Klage gegen das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Landkreis Rastatt, eingereicht. Er will Schadenersatz, weil der Landkreis ihn gedrängt habe, eine Flüchtlingsunterkunft in Ottenau zu bauen, doch nach Abflauen der Flüchtlingswelle habe man nicht nur das Projekt fallen-, sondern Pfirrmann mit den bis dato aufgelaufenen Kosten sitzen lassen. Mit einem weiteren Investor hatte Pfirrmann die Unterkunft für etwa 160 Menschen im Pionierweg in Ottenau geplant - für den Landkreis Rastatt. Ein Knackpunkt bei der Geschichte: Ein Vertrag über den Bau der Immobile war noch nicht unterschrieben. Vor etwa einem Jahr nahm der Landkreis Abstand von den Projekt - der akute Bedarf schien nicht mehr vorhanden. Mittlerweile plant die Stadt Gaggenau auf der Fläche Gewerbeansiedlung (wir berichteten) Pfirrmann bestreitet nicht, dass es richtig gewesen sei, vom Bau der Unterkunft letztlich abzusehen. "Aber wenn man das tut, sollte man demjenigen, der den Aufwand hatte, diesen auch ersetzen." Der Ingenieur aus Karlsruhe ist bereits Mitinhaber des "Ochsen"-Ensembles in Bad Rotenfels. Auch dort hat der Landkreis Migranten untergebracht. Die Zusammenarbeit funktioniere, betont Pfirrmann, man habe einen zehnjährigen Mietvertrag, und gerade dies habe ihn zunächst darin bestärkt, dem Landkreis und insbesondere dessen Erstem Landesbeamten Jörg Peter zu vertrauen, als es um das Projekt in Ottenau ging. In der Großen Kreisstadt ist Pfirrmann auch als Investor bekannt, der das jahrelang brachliegende Eisenwerk-Areal an der Murg einer Wohnbebauung zuführte. "Unglaublich, welchen Aufwand wir hatten" "Was mich immer noch stört ist die Art und Weise, wie das Landratsamt diesen Dialog beendet hat. Eines Tages, nachdem es ein, zwei Wochen vorher noch hieß, ,wir müssen Gas geben', hat mich Dr. Peter angerufen und mir erklärt, dass man sich das alles nicht mehr vorstellen könne, und ich solle mich mit der Stadt Gaggenau in Verbindung setzen. Das war der Abbruch einer lang laufenden Vertragsverhandlung mit zig Terminen." Der Erste Landesbeamte Dr. Jörg Peter ist Stellvertreter von Landrat Jürgen Bäuerle. Er, Pfirrmann, habe Peter gebeten, das Aus für das Projekt wenigstens schriftlich zu bestätigen, "aber da kam nix und das ist einfach schäbig." Immer wieder sei er im Vorfeld auf die Dringlichkeit des Bauvorhabens aufmerksam gemacht worden - und zwar auch in schriftlicher Form. Alle Aufgaben habe er abgearbeitet, unter anderem Gebühren für Baugenehmigungen bezahlt und am Schallschutzgutachten mitgewirkt, "Es ist unglaublich, welchen Aufwand wir hatten und dann heißt es ,Selber schuld, ihr Idioten, wenn ihr das macht ohne einen Vertrag zu haben." Es gebe mehrere Schriftwechsel die keinen anderen Schluss zuließen als der, dass der Vertrag zustande kommen werde, auch wenn nur "unwesentliche Änderungen" noch ausstünden. Sogar im Beisein seiner Anwälte habe Peter den Willen des Landkreises bekräftigt, das Vorhaben zu realisieren. Es gibt einen weiteren Aspekt, der Pfirrmann verbittert. Denn Peter habe ihm nach der Absage zunächst eine Aufwandsentschädigung in Aussicht gestellt. Doch immer wieder sei dies verzögert worden. Da sei wohl mit Blick auf die dafür relativ kurz bemessenen Antragsfristen auf Zeit gespielt worden. "Aussitzen", hält Pfirrmann Peter deshalb vor:; "Da fühlt man sich zum zweiten Mal getäuscht durch einen ersten Landesbeamten des Landkreises Rastatt." Jörg Peter hingegen betont im BT-Gespräch, dass er erst vor Gericht eine öffentliche inhaltliche Stellungnahme abgeben werde. Somit wolle er auch die Vorhaltungen von Pfirrmann nicht öffentlich kommentieren. Peter bestätigte aber, dass der Landkreis auf über 400000 Euro verklagt worden sei. "Der Landkreis muss keinen Schadenersatz leisten", ist sich Peter sicher. Keine Zusammenarbeit mehr vorstellbar Er und auch Kontrahent Pfirrmann sehen nach eigenem Bekunden einem Verhandlungstermin gelassen entgegen. Doch der Ingenieur macht schon mal klar: "Wenn jetzt demnächst die Flüchtlinge wieder nach Deutschland durchgewunken werden und der Landkreis ankommt, ob wir schnell was realisieren können, dann werde ich sagen ,Meiner Lebtag nicht' und werde mich umdrehen. Ich werde keinerlei Geschäftsbeziehungen mehr eingehen, die mit dieser Person zu tun haben. Mit dem werde ich nichts mehr machen."

