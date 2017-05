Anfang Juni wird eröffnet

Muggensturm



Hilfe für junge Mütter Muggensturm (hli) - Die Einrichtung ist einzigartig in der Region - und das seit zehn Jahren: Das Mutter-Kind-Wohnen in Muggensturm feiert dieses Jahr runden Geburtstag. Rund 60 junge Mütter wurden bislang auf ein selbstständiges Leben mit ihrem Nachwuchs vorbereitet.