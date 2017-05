Sanierung verläuft nach Plan

Leo-Kiosk erhält neue Gestalt Baden-Baden (hez) - In einer neuen Gestalt, die auch eine Anlehnung an die Architektursprache der 50er Jahre bietet, wird der Leopolds platz-Kiosk nach Ende der Sanierungsarbeiten an seinen alten Standort zurückkehren. Darauf freut sich Betreiberin Susanne Ziller (Foto: Zorn). » Weitersagen (hez) - In einer neuen Gestalt, die auch eine Anlehnung an die Architektursprache der 50er Jahre bietet, wird der Leopolds platz-Kiosk nach Ende der Sanierungsarbeiten an seinen alten Standort zurückkehren. Darauf freut sich Betreiberin Susanne Ziller (Foto: Zorn). » - Mehr