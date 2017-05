Verjüngungskur an der Vorstandsspitze

Gernsbach (vgk) - Eine Verjüngungskur verordnete sich bei der Jahreshauptversammlung am Samstagmorgen die Vereinigung Gernsbacher Papiermacher. Nach Jahren als Vorsitzender gab Martin Serr den Posten an den jüngeren Jörg Nußstein-Böge ab. Die Wahl des Vorsitzenden sowie seines Stellvertreters Rudi Ewert, der Heiko Watermann ablöst, erfolgte einstimmig. Neu im Vorstandsgremium ist ebenso Alexander Kaletta, der sich für die nächsten drei Jahre als Kassierer um die Finanzen des Vereins kümmern wird. Zu Beauftragten wählten die Papiermacher Marco Borchardt und Max Stroh. Auch der Beigeordnete Rene Weigel ist in diesem Gremium ein Neuling. Einer Wiederwahl stellten sich Schriftführer Falk Nöltge, Geschäftsführer Reinhard Pollok, der Medienbeauftragte Rainer Karnath und der Beigeordnete Peter Matthais. Die Wahl aller Kandidaten erfolgte durch die Versammlung ohne Gegenstimme. Teil des Vorstands ist Kraft seines Amts auch der Vorsitzende der Schweizer Vereinigung Gernsbacher Papiermacher, Andreas Seyffert. Aus dem Gremium schieden der bisherige Schulbeauftragte Heinz Becker, Kassierer Harry Gluth, er fungiert zukünftig zusammen mit Mamut Pervanelli als Kassenprüfer, und der Beigeordnete Thomas Kurz aus. Ein weiterer Schwerpunkt der Versammlung waren Ehrungen. Auf 25 Jahre treue Mitgliedschaft konnte 2016 Rudi Ewert blicken. Seit 45 Jahren Mitglied der Vereinigung sind Dieter Pollnick und Siegfried Löffler (beide 2016) sowie Friedrich-Wilhelm Körner (2017). Inzwischen 50 Jahre mit dabei sind Klaus Bleier (2016), Alois Müller und Eberhard Konietzny (beide 2017). Alle Geehrten bekamen eine entsprechende Ehrennadel mit dazugehöriger Urkunde. "Wichtige Entscheidungen standen im letzten Jahr an", darauf verwies während seines letztmalig vorgetragenen Tätigkeitsberichts der Vorsitzende Serr. Im Wesentlichen kümmerte sich der Vorstand um die Voraussetzungen zur Erlangung der Gemeinnützigkeit, die in diesem Jahr erteilt wurde. Eine Exkursion führte die Vereinigung 2016 in die Papiermacherzentren Schwarza, Leipzig, Eisenhüttenstadt und Schwedt. "Es war anstrengend, aber sehr informativ", blickte Serr zurück. Auch die Zusammenarbeit mit den Karlsruher Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg für Papiertechnik erfuhr während des Berichtszeitraums eine Vertiefung. Der VGP-Preis für die beste Projektarbeit konnte bei der Meisterfeier im Papierzentrum Gernsbach im Juli des vergangenen Jahrs zum zweiten Mal vergeben werden. Die Vereinigung Gernsbacher Papiermacher hat Mitglieder in Deutschland, Österreich, Niederlanden, England und der Schweiz. Insgesamt gehören der Vereinigung 386 Personen an. Es waren zwölf Ein- und vier Austritte zu verzeichnen. "Der Verein steht auf soliden Füßen", dieser Meinung zeigte sich nicht nur Serr, sondern auch Kassierer Gluth, der die Finanzen der Vereinigung erläuterte. Ein "weiter so in diesem Rahmen und dass der Mitgliederzuspruch so bleibt oder sich noch steigern lässt", wünschte sich abschließend der neue Vorsitzende Nußstein-Böge.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Berlin / Baden-Baden

Freiburg: Jüngste Stadt Deutschlands Berlin/Baden-Baden (red) - Die Bevölkerung in Baden-Württemberg ist innerhalb von zwei Jahrzehnten um knapp vier Jahre gealtert und kommt nun auf 43,2 Lebensjahre. Während Freiburg bundesweit die jüngste Bevölkerung hat, hat Baden-Baden die älteste (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Bevölkerung in Baden-Württemberg ist innerhalb von zwei Jahrzehnten um knapp vier Jahre gealtert und kommt nun auf 43,2 Lebensjahre. Während Freiburg bundesweit die jüngste Bevölkerung hat, hat Baden-Baden die älteste (Symbolfoto: dpa). » - Mehr