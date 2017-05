Ständige Adaption der Arbeit

Ein dreijähriges Studium an der Dualen Hochschule qualifiziert seine Absolventen zum Bachelor of Science in den Fachrichtungen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Mechatronik. Als Lehrberuf wird im kaufmännischen Bereich das klassische Berufsbild des Industriekaufmanns angeboten, während auf der technischen Seite fünf Berufsfelder zur Auswahl stehen: Elektroniker, Mechatroniker, Fertigungs-, Werkzeug- und Industriemechaniker. Die ab September 2017 neu angebotene Ausbildung zum Industriemechaniker löst den Zerspanungsmechaniker ab.

Wie Gerwin Kohlbecker, Leiter für Aus- und Weiterbildung im Werk Gaggenau, erläuterte, beinhalte die Ausbildung immer noch die Zerspanungstechnik: Die Fahrzeugteile würden auch zukünftig durch Drehen und Fräsen in ihre endgültige Form gebracht - der Anteil an Automatisierungstechnik und Robotik nehme jedoch im Lehrumfang zu. Die Arbeit der ausgebildeten Industriemechaniker sei es, die "Maschinen am Laufen zu halten". Die Neuausrichtung der Ausbildung lasse auch eine "firmenspezifische Ausprägung" zu. Damit habe man eine weitere Stufe auf dem Weg zur "Industrie 4.0" erklommen, bei der - so die Vision - intelligente und digital vernetzte Systeme die Produktion weitestgehend selbst organisieren.

Die Entscheidung, welche Inhalte auf Kosten neuer Wissenseinheiten in der Lehre wegfallen sollen, sei nicht immer leicht, weiß Kohlbecker aus Erfahrung. Die Anforderungen an die veränderte Arbeitswelt erfordere eine stetige Adaption. Deshalb freue er sich darüber, dass eine Mitarbeiterin in seinem 33-köpfigen Team in ihrer Doktorarbeit die "Heterogenität in der Ausbildung" untersuche.

Zum 1. September werden 94 neue Azubis ihren Weg ins Berufsleben starten. Darunter sind vier junge Männer, die aus Syrien und Pakistan stammen und als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Im vergangenen Jahr haben sie gute Deutschkenntnisse erworben und sich in der Einstiegsqualifizierung "EQ" (mit einem betrieblichen Praktikum) bewährt. Während das Geschlechterverhältnis in der kaufmännischen Ausbildung paritätisch sei, liege der Frauenanteil im technischen Bereich bei nur 16 Prozent. Kohlbecker bezeichnet diese jungen Frauen als "toughe Mädchen", die ihren Weg zielgerichtet und selbstbewusst gingen.

Überhaupt ist er mit der Generation der Azubis sehr zufrieden. Sie seien leistungsorientiert, motiviert und kooperativ. 95 Prozent der Mitarbeiter in Gaggenau, im Werkteil Rastatt und im Presswerk Kuppenheim absolvierten ihre Ausbildung im Haus. In den vergangenen Jahren habe man die Lehrstellen immer gut besetzen können. Eine bewährte Methode, sich gegenseitig kennenzulernen, "ist die Ausbildungsnacht. Als größter Konkurrent, der um die Gunst der Jugendlichen buhlt, haben sich die weiterführenden Schulen erwiesen", berichtet Kohlbecker.

An vielen Stationen konnten sich Schüler und deren Eltern am Freitagabend informieren. Tobias Fritz, Elektroniker-Azubi im zweiten Lehrjahr, hatte eine Elabo-Traininigsanlage programmiert. Ein Dosendeckel wurde per System aus dem Lager entnommen, auf das Unterteil aufgesetzt, wieder gelöst und anhand einer farblichen Codierung einsortiert. Seine junge Kollegin im ersten Lehrjahr, Stefanie Möhrmann, meinte, Interesse an Mathematik und Physik erleichtere den Einstieg. Werkbänke mit Lötkolben und Oszillograph, virtuelle Brillen, programmierte Roboter, große Bildschirme und hilfsbereite Lehrlinge boten die Möglichkeit zum Zuschauen, Probieren, Nachfragen und zu Gesprächen.