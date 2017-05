Ein Kalender voller Solidarität

Gernsbach - Die Freunde der Puppentheaterwoche waren geschockt, als sie von der dramatischen Heimreise von Ella Späte-Heinichen und Detlef Heinichen hörten: Das Fahrzeug der Puppenspieler vom Theatrium Figurentheater aus Dresden wurde auf der Autobahn ein Raub der Flammen, zahlreiche Bühnenbild- und Kostümentwürfe sowie die Technik verbrannten (wir berichteten). Aus Gernsbach kommt nun Unterstützung - in Form eines neuen Puppentheaterwochen-Kalenders.

"Wir wollen damit als Festivalstandort unsere Solidarität mit den Puppenspielern zum Ausdruck bringen und hoffen auf die Unterstützung zahlreicher Puppentheaterfreunde", erklären Bürgermeister Dieter Knittel, Kulturamtsleiter Sven Missal und Verlegerin Sabine Katz im BT-Gespräch. Kurzfristig habe man sich zusammen entschlossen, einen Puppentheaterwochen-Kalender aufzulegen.

Er zeigt elf der schönsten Motive aus der Spielsaison 2017 und soll die Wartezeit der Puppentheaterfreunde auf die kommende Festivalwoche im März 2018 verkürzen. Es wird die 30. Auflage sein. "Wir hoffen natürlich, dass die Heinichens dann wieder bei uns sein können", betont Knittel. Denn die von Detlef Heinichen und seiner Frau präsentierte Begleitausstellung "Großes Theater - Kleines Theater" kam bei den Besuchern genauso gut an wie die Inszenierungen von "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster sprang und verschwand" sowie "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer".

Puppen und Requisiten für letzteres gehören zu den "Opfern" des Unfalls. "Das Kulturamt und der Casimir-Katz-Verlag haben sich entschieden, dem Theater beim Wiederaufbau der Puppen und Bühnenbilder unter die Arme zu greifen", sagt Sabine Katz. Aus dem Verkauf des Kalenders gehen zehn von 16 Euro pro Exemplar an das Theatrium Figurentheater. "Sie freuen sich riesig über diese Unterstützung", gibt Sven Missal die Reaktion von Heinichen und seiner Frau weiter, mit denen er in Kontakt steht.

Der Puppentheaterwochen-Kalender ist in einer limitierten Auflage von 100 Stück im Casimir-Katz-Verlag erschienen und ist in der Bücherstube sowie im Kulturamt erhältlich. Die künstlerisch wertvollen Fotos hat Missal selbst während der Festivalwoche geknipst. Bis zur 30. Puppentheaterwoche sind es noch elf Monate, die sich Fans mit den Motiven an der Wand verkürzen können.

Auch direkte finanzielle Unterstützung möglich

Die erste Seite des Kalenders wirft einen Blick auf die dramatischen Umstände des Unfalls, der für das Theatrium Figurentheater "existenzbedrohend" war, wie Knittel betont. Der Schultes nennt den Kalender "ein spannendes Werk, mit dem jemanden geholfen werden kann, der für uns wichtig ist". Es sei ein Kalender voller Solidarität.

Für die direkte finanzielle Unterstützung des Theatrium Figurentheaters ist zudem ein Spendenkonto eingerichtet: Manuela Späte, IBAN DE 29850400000201138500, Verwendungszweck: Spende Theatrium.