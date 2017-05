Das letzte verbliebene Sägewerk im Murgtal

Von Ulrich Jahn Gaggenau - Vor einer ungewissen Zukunft steht das Sägewerk Holz-Zentrum Rahner GmbH. Bereits bei der Waldsitzung des Gaggenauer Gemeinderats hatte dessen Geschäftsführer Peter Weber in drastischen Worten dargelegt, dass das Sägewerk mittelfristig wohl keinen Bestand habe. Im BT-Gespräch bekräftigte er diese Aussage. Allerdings sieht er dennoch Chancen. "Der Betrieb wird weitergehen - ohne Säge", so Weber. Fünf bis zehn Jahre, diesen Zeithorizont gibt Weber dem letzten verbliebenen Sägewerk im unteren Murgtal. Das Problem: Das Holz-Zentrum hat als einzigen Anbieter den hiesigen Forst. Diesem sei man ausgesetzt, es gebe auf Anbieterseite keine Konkurrenz. Deshalb könne man nicht so agieren wie die großen Sägewerke. Die befänden sich im Besitz großer Investoren und würden waggon- oder schiffsweise große Mengen an Holz zu günstigen Preisen aus osteuropäischen Ländern importieren. Eine Möglichkeit, die das Holz-Zentrum Rahner nicht habe, so Weber. In Osteuropa seien die Löhne niedrig, zudem die Energiekosten deutlich geringer als in Deutschland. "Ich habe schon so zehn bis 15 Sägewerke sterben sehen", zeigt sich Peter Weber nicht optimistisch mit Blick auf das Kerngeschäft. Optimistisch stimme ihn, dass alle ehemaligen Sägewerke "in Sachen Holz" weitermachen würden, unter anderem mit Handel oder Weiterverarbeitung. Früher habe man Abnehmer vor Ort gehabt. "Jetzt haben wir hier null Bedeutung", findet der Geschäftsführer drastische Worte. Die Produkte würden in den großen Markt gehen. Großbetriebe könnten höhere Preise für Holz bezahlen als das Unternehmen in Bad Rotenfels. Außerdem seien die Schnittkosten in dem kleinen Betrieb etwa dreimal so hoch wie bei den großen Mitbewerbern. Noch bei den Jubiläumsfeiern zum 125-jährigen Bestehen der Holzwerke Rahner im Juli 2015 hatte Weber daran erinnert, dass man in den fünf Jahren zuvor rund zwei Millionen Euro investiert habe. So könne man im schwierigen nationalen und internationalen Umfeld bestehen, lautete die Hoffnung. Im Jahr 2003 waren die beiden Betriebszweige der Holzwerke Rahner - Sägewerk und Weiterverarbeitung - in zwei eigenständige Unternehmen umgewandelt worden: in die Holz-Zentrum Rahner GmbH und die Rahner Holzverarbeitung GmbH. Die ungewisse Zukunft beziehe sich ausschließlich auf das Holz-Zentrum mit dem Sägebetrieb, in dem samt Geschäftsführer noch 15 Mitarbeiter tätig sind - "alle sind seit 15 bis 30 Jahren dabei", betont Weber. Zwei Mitarbeiter habe man wegen der schlechten Lage zu Jahresbeginn entlassen müssen. Bei der Rahner Holzverarbeitung mit Martin Rahner als Geschäftsführer gebe es diese Probleme nicht, erzählt Weber. Dort seien knapp 30 Mitarbeiter im Einsatz. Die Probleme sind natürlich nicht über Nacht gekommen, sondern machten sich bereits in den 90er Jahren bemerkbar. Die beiden Orkane Lothar (1999) und Kyrill (2007) sorgten für jede Menge Sturmholz, der Einkaufspreis ging in den Keller, das Geschäft boomte. Doch dieses Holz fehlt heute. Die Folge: Die Preise zogen deutlich an - zur Freude der Kommunen als Waldbesitzer, aber zum Nachteil eines kleinen Sägewerks. Im Jahr 2008 brach zudem der Exportmarkt ein. Davon, so Weber, habe man sich bis heute nicht erholt. Beim Holz-Zentrum macht man sich natürlich Gedanken, wie es weitergehen könne, wenn eines Tages die Säge stillgelegt werden muss. Ein Versuch wird aktuell mit dem Bau von Holzhäusern unternommen - um ein zweites Standbein zu finden. Dabei handelt es sich um eine Art Wohncontainer. In etwa einem Monat sollen diese Module vorgestellt werden, kündigt Weber an. Der heute 62-jährige Geschäftsführer ist optimistisch, mit der Holzverarbeitung den Betrieb weiterlaufen zu lassen. Vor diesem Horizont sei für Peter Weber durchaus vorstellbar, auch mit 70 Jahren noch beim Holz-Zentrum aktiv zu sein.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Zukunft gehört Elektromobilität Bühl (kec) - Diesel-Skandal und Elektroantrieb sind die aktuellen Herausforderungen der Autoindustrie. Viele Beschäftigte sorgen sich um ihre Zukunft. Die IG Metall Offenburg widmete sich diesen Themen und lud zu einer Diskussionsveranstaltung nach Vimbuch ein (Foto: Christeleit). » Weitersagen (kec) - Diesel-Skandal und Elektroantrieb sind die aktuellen Herausforderungen der Autoindustrie. Viele Beschäftigte sorgen sich um ihre Zukunft. Die IG Metall Offenburg widmete sich diesen Themen und lud zu einer Diskussionsveranstaltung nach Vimbuch ein (Foto: Christeleit). » - Mehr