Geburtstagsfest bei Kai serwetter Forbach (kv) - Mit drei Veranstaltungen feierte der Schwarzwaldverein Bermersbach das 95-jährige Bestehen: in der Bermersbacher Pfarrkirche St. Antonius am Samstag mit einem Festgottesdienst, am Sonntagmorgen dann mit einer Gedenkstunde am Ehrenmal "Deutsches Eck" und einer anschließenden Wanderung zur Kreuzbrunnenhütte mit einem gemütlichen Beisammensein. Dort bedankte sich der Verein bei seinen Helfern und ehrte treue Mitglieder. Beim Festgottesdienst legten Mitglieder einen "Weg" vor den Altar - bestückt mit Sinnbildern, die zeigten, was dazu beitragen kann, dass ein Weg erfolgreich zum Ziel führt. Pfarrer Thomas Holler ging beim Gottesdienst in St. Antonius auch auf die Parallelen zwischen den Wegen des Schwarzwaldvereins und den Weg des Glaubens ein: "Wege gibt es viele - das gilt für jede Gemeinschaft wie den Schwarzwaldverein als auch für den Weg im Glauben." Am Sonntagvormittag traf sich dann eine größere Gruppe der Bermersbacher Wanderfamilie und einige Ehrenmitglieder zum Totengedenken am "Deutschen Eck" gegenüber der Ebetmühle. Dort gedachte der Vorsitzende Christian Wunsch der Toten, unterstützt von der Jugend des Schwarzwaldvereins, die mit Musikbeiträgen (Johannes Laubel) und Gedichten (Melissa und Saskia Wunsch) den feierlichen Moment verstärkten. Zur Erinnerung an die fast 200 Mitglieder, von denen der Schwarzwaldverein Bermersbach im Lauf seiner Geschichte Abschied nehmen musste, legte er eine Blumenschale nieder. Dann ging es für die Gruppe bei strahlendem Sonnenschein auf Schusters Rappen oder in Fahrzeugen des Schwarzwaldvereins zur Kreuzbrunnenhütte, wo das Mittagessen wartete. Viele Ältere erzählten den jüngeren Mitgliedern von den Festen, die an der Kreuzbrunnenhütte im Kreis des Schwarzwaldvereins bereits gefeiert wurden. Am Nachmittag standen dann Ehrungen und Dankesworte für verdiente Mitglieder auf dem Programm. Zuerst zeigte die Tanzgruppe (Leitung Patricia Fritz) einen Volkstanz, der mit viel Applaus bedacht wurde. Vorsitzender Christian Wunsch würdigte neben den üblichen Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder auch einige Aktive der Ortsgruppe mit einem "Dankeschön" - die meisten haben bereits die möglichen Ehrungen erhalten, aber sind dem Schwarzwaldverein auch nach langen Jahren eng und engagiert verbunden. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Eva-Maria Schreiner, Maria Bauer, Nadine Elsenhans, Brigitte Fritz, Sandra Schillinger, Luitgard Wunsch, Nicole Wunsch, Thorsten Halbig, Reiner Margulies, Hans-Jörg Wiederrecht, Erich Wunsch und Rudolf Zimmer ausgezeichnet. Seit 40 Jahren ist Anita Zimmer Mitglied. 50 Jahre beim Schwarzwaldverein und neues Ehrenmitglied ist Verena Fritz. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Kornelia Roll und Gerold Wunsch geehrt, für 65 Jahre Mitgliedschaft Walter Fritz. Ehrenzeichen in Bronze erhielten Rudi Bickel und Alexander Kowalski. Ein "Dankeschön" mit entsprechendem Präsent ging an Antonia Schwarz, Desiree Wunsch, Patricia Fritz und Günter Schwarz, ein "großes Dankeschön" an Daniel Fritz, Simon Wunsch, Anja Laubel, Regina Roll, Rudi Roll, Horst Sauter, Ursula Sauter, Bernadette Wunsch und Christian Wunsch. Mit einem "sehr großen Dankeschön" würdigte der Verein das Engagement von Elisabeth Wunsch.

