Freie Bürger unterstützen Julian Christ

Gernsbach - Bis zum 12. Juni, 18 Uhr, können noch Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl in Gernsbach eingehen. Die Freie Bürgervereinigung (FBVG) hat sich trotzdem schon jetzt festgelegt, was die Nachfolge von Bürgermeister Dieter Knittel anbelangt: "Die Freien Bürger sehen in Julian Christ eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, Gernsbach in die Zukunft zu führen und voranzubringen", erklärten die drei Vorstandsmitglieder Uwe Meyer, Rudi Seifried und Steffen Fetzner gestern bei einem Pressegespräch.

Seit Ende April stehe die FBVG in regelmäßigem Kontakt zu dem 30-Jährigen Regierungsrat - unter anderem habe es vier Treffen und einige Besuche bei Veranstaltungen von Christ gegeben, blickte Meyer auf die vergangenen Wochen zurück. In dieser Zeit sei man zu der Überzeugung gelangt, dass Christ der richtige Mann sei für den Posten des Rathauschefs: "Wir haben ein richtig gutes Gefühl", betonte Meyer, der die Gemeinderatsfraktion der Freien Bürger anführt und deren Vorsitzender ist.

Natürlich habe man auch die Tatsache diskutiert, dass "Herr Christ noch relativ jung ist", wie Meyer einräumte: "Wir kamen zu dem Schluss, dass dies kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil werden kann - gerade im Zusammenhang der sich immer schneller ändernden gesellschaftlichen Entwicklung." Zudem verfüge Christ trotz seines Alters bereits über "einschlägige Verwaltungserfahrung. Das Thema Digitalisierung (Verwaltung 4.0) wird die Arbeit in einer Kommunalverwaltung in den nächsten Jahrzehnten grundlegend verändern. Wir brauchen hier eine Persönlichkeit, die offen für Veränderungen steht und zielorientiert vorangeht", sagte Meyer.

Hoffnung auf bessere Kultur im Gemeinderat

Hoffnungen setzen die Freien Bürger darauf, dass künftig wieder ein besseres Miteinander im Gemeinderat herrsche. In dessen Arbeit "wurde zuletzt verstärkt Parteipolitik hineingetragen", berichtete Steffen Fetzner: "Das sehen wir kritisch." Er gehört dem Gremium seit 1999 an: "Früher hatten wir eine andere Kultur im Gemeinderat", verwies er gestern darauf, dass die Außenwirkung des Stadtparlaments nicht gut sei. Christ könne als parteiübergreifender Kandidat mit seinen kommunikativen Fähigkeiten da wieder einen anderen Wind reinbringen, glauben die Freien Bürger: "Er versteht es, eine Versammlung zu leiten, komplizierte Sachverhalte zu analysieren, unbequeme Fragen zu beantworten und Provokationen zu unterbinden", unterstrichen Meyer, Fetzner und Seifried.

Auch mit dem Bürgermeister-Kandidaten Claus Neumann aus Gernsbach haben sich die Freien Bürger ausgetauscht. Es sei ein gutes Gespräch gewesen, allerdings sei man zu dem Schluss gekommen, dass Christ der bessere Kandidat sei. Mit der Bewerberin Sabine Geiger gab es bislang keinen Kontakt - sie sei noch nicht auf die FBVG zugekommen, wie Seifried erklärte. Die Dame aus Neckartenzlingen halten die Freien Bürger nicht für geeignet, die Knittel-Nachfolge anzutreten, erklärten die drei Vorstandsmitglieder beim Pressegespräch.

Durch ihre Unterstützung für Christ, die durch thematischen Input und persönliche Werbung, nicht materiell erfolgen werde, glaubt die FBVG an einen zusätzlichen Schub für den jungen Mann. Der freue sich sehr über den Zuspruch der zweitgrößten Gemeinderatsfraktion und verwies gestern im BT-Gespräch auf seine parteiliche Unabhängigkeit, auch wenn er SPD-Mitglied ist. Er hoffe auf den Schulterschluss mit allen Gemeinderatsfraktionen. Mit den Grünen stehe ein offizielles Treffen noch aus; mit der CDU sei ein weiteres bereits geplant.

Neben den Sozialdemokraten kann Christ nun also auch auf die Unterstützung der Freien Bürger zählen, "weil es in den bisherigen Gesprächen zahlreiche Übereinstimmungen in der kommunalpolitischen Zielrichtung gab", erklärte Uwe Meyer abschließend.