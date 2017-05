Noch 50 Tage bis zum Jubiläum

Karlsruhe



Kind stirbt nach Messerattacke Karlsruhe (red) - Ein sieben Jahre altes Mädchen, das vergangene Woche von dem Freund ihrer Mutter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden sein soll, ist am Montag gestorben. Der 33-jährige Tatverdächtige befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein sieben Jahre altes Mädchen, das vergangene Woche von dem Freund ihrer Mutter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden sein soll, ist am Montag gestorben. Der 33-jährige Tatverdächtige befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft (Symbolfoto: dpa). » - Mehr