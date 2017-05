Auflösung des OGV vom Tisch Gernsbach (ham) - Im März hatte der OGV Gernsbach bei der Jahreshauptversammlung ein "Wunder" beschworen, um wegen einer Führungskrise das Ende eines der ältesten Obst- und Gartenbauvereine Deutschlands abzuwenden. Hans Gerhard Varbelow war vor mehr als einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen als Vorsitzender des 1883 gegründeten Clubs zurückgetreten. Sein Stellvertreter Alexander Zöllner war nicht länger bereit, alleine in die Bresche zu springen. Der 41-Jährige sah daher keine Möglichkeit als die Vereinsauflösung, sollte bis "Ende Juni kein neuer Vorsitzender zur Verfügung stehen". Jetzt fand sich ein Kandidat: Martin Groß soll bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag, 11. Juni, um 16 Uhr im DRK-Haus am Bachgarten aufrücken. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Wahl des ersten Vorsitzenden. "Es war gut, dass ich Druck machte und den Mitgliedern die Pistole auf die Brust setzte - ansonsten wäre weiterhin nichts passiert", befand Zöllner. Der Selbacher nennt die Kandidatur von Groß "super" und bezeichnet den früheren Wintersdorfer als "Wunschkandidaten. Er ist nach seinem Umzug vor ein paar Jahren ins Murgtal beim Baumschneiden und bei Schnittkursen oft dabei gewesen." Laut einer Mitteilung des Vereins sammelte Groß "seit früher Jugend Kenntnisse im Obstbau. Durch seine berufliche Tätigkeit besitzt er auch Erfahrung in organisatorischen Angelegenheiten und im Umgang mit Menschen". Zöllner hatte den künftigen Vereinschef schon bei der Krisensitzung im März im Auge. "Wir sprachen über eine Kandidatur. Er wollte sich das danach in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen", erzählt der stellvertretende Vorsitzende und freut sich über die positive Entscheidung. Zöllner bleibt damit auch in seinem Amt. "Schließlich bin ich noch für ein Jahr gewählt", will er Groß gerne unterstützen. Nach der Rettung des OGV Gernsbach geht es mit neuem Elan ins 134. Jahr des Bestehens: "Wir sind beim Ferienprogramm der Stadt im August wieder mit von der Partie. Wir bauen mit den Kindern erneut Insektenhotels. Die dürfen die Bausätze anschließend auch mitnehmen", berichtet Zöllner von der Nachwuchswerbung.

