Was wird aus dem "Eisenhöfer"? Von Thomas Senger Gaggenau - Es ist einer der größten Baukörper in der nördlichen Innenstadt, er ist bestimmt kein schöner Anblick, aber er ist ortsbildprägend. Trotz der unmittelbaren Nachbarschaft von Murgtal-Center und neuerdings Glasshouse-Restaurant hat das alte Eisenhöfer-Gebäude so etwas wie eine Portalfunktion für die nördliche Innenstadt. Es steht wieder einmal zum Verkauf. 1,65 Millionen Euro sind der Kaufpreis - so steht es in den Unterlagen für den als Renditeobjekt bezeichneten Baukörper aus dem Jahr 1960. Rund 2400 Quadratmeter Fläche, 1400 Quadratmeter Grundstück; die Flächen verteilen sich über vier Etagen mit jeweils rund 500m ² und einem Keller. Das Erdgeschoss ist langfristig an Kik verpachtet, die noch zu vermietende Fläche in den drei entkernten Obergeschossen beträgt rund 1500 Quadratmeter. Im Kaufpreis inklusive ist ein Nachbarhaus. Dies ist nicht in erster Linie wegen der Nutzfläche von rund 140 m2 interessant. Das wird auch im Exposé hervorgehoben: "Das direkte Nachbargrundstück, welches mit einem kleinen Wohnhaus mit Schuppen bebaut ist, wird im Zuge des Kaufs der Gewerbeimmobilie mit erworben, was bei evtl. Umbau/Umnutzung des Gewerbeobjektes von Vorteil ist (Abstandsflächen, Stellplätze usw)." Denn hinderlich bei einem Abriss mit Neubau oder einer Erweiterung sind die Regelungen zum Mindestabstand zu Nachbargrundstücken. So wie es 1960 gebaut wurde, würde das Gebäude heute nicht mehr genehmigt werden. Dass ein Nachbargrundstück nun in Planungen einbezogen werden kann, erweitert den Spielraum für eine neue Gestaltung. Die Eisenhöfer-Gewerbeimmobilie liegt in einem Mischgebiet. Planungsrechtlich zulässig sind laut Maklerbüro demzufolge Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandel, Beherbergungsbetriebe, Anlagen für Verwaltung, kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Seitens des Eigentümers war trotz Nachfrage seit Montag keine Stellungnahme zu erhalten.

