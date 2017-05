Freie Bürger unterstützen Julian Christ

Rastatt

Landkreis hilft beim Ankommen Rastatt (sl) - Ankommen in Deutschland ist gar ni cht so leicht. Das gilt besonders für Asylbewerber, deren Bleibechancen nicht besonders hoch sind. Trotzdem: Sie sollen sich im Alltag zurechtfinden. Das können sie in den vom Landkreis finanzierten Kursen lernen (Foto: sl).

Muggensturm

Hilfe für junge Mütter Muggensturm (hli) - Die Einrichtung ist einzigartig in der Region - und das seit zehn Jahren: Das Mutter-Kind-Wohnen in Muggensturm feiert dieses Jahr runden Geburtstag. Rund 60 junge Mütter wurden bislang auf ein selbstständiges Leben mit ihrem Nachwuchs vorbereitet (Foto: hli).