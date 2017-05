Badesaison startet Gaggenau (uj) - Das Wasser war mit 19 Grad noch etwas frisch. Einige wenige Mutige wagten dennoch den Sprung ins Schwimmbecken des Freibads Sulzbach. Gestern war Saisoneröffnung in der Freizeiteinrichtung. (uj) - Das Wasser war mit 19 Grad noch etwas frisch. Einige wenige Mutige wagten dennoch den Sprung ins Schwimmbecken des Freibads Sulzbach. Gestern war Saisoneröffnung in der Freizeiteinrichtung. Freude also beim Schwimmbadverein mit seinem Vorsitzenden Kay Bornemann an der Spitze. Vollendet wurde ein weiterer Schritt in Sachen Sanierung. Im Kinderbecken wurde eine neue Folie verlegt, die Umrandung neu gepflastert. Ein neues Sonnensegel bietet Schutz für den Nachwuchs. Rund 10000 Euro investierte der Verein laut Bornemann in das Bad. Hinzu kommen rund 20 Arbeitseinsätze mit jeweils etwa 15 Helfern, um das Bad fit zu machen für die Saison. Für die Sicherheit sorgen der Fachangestellte für Bäderbetriebe, Robert Sauer, und die Rettungsschwimmer, die insbesondere an den Wochenenden im Einsatz sind. Neuer Pächter der Gastronomie ist Agostino Mimmo von "Tonis Pizza" mit seiner Tochter Alexandra. Das größte Projekt, die Beckensanierung, steht nach der Saison 2018 an. Um das Projekt umzusetzen, müssen noch Details geklärt werden. Die Stadt wird für einen besseren Hochwasserschutz den Kanal für den Sulzbach vergrößern.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Neues vom Freibad Sulzbach Gaggenau (red) - Agostino Mimmo (Tonis Pizza) wird ab dieser Saison die Gastronomie im Freibad Sulzbach übernehmen. Neben der italienischen Küche bietet der Gastronom auch kleine Gerichte und Salate an. Seine Tochter Alexandra wird die Gaststätte leiten (Foto: av/Ernst). » Weitersagen (red) - Agostino Mimmo (Tonis Pizza) wird ab dieser Saison die Gastronomie im Freibad Sulzbach übernehmen. Neben der italienischen Küche bietet der Gastronom auch kleine Gerichte und Salate an. Seine Tochter Alexandra wird die Gaststätte leiten (Foto: av/Ernst). » - Mehr