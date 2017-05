Stadt will kein Wettbüro in Ottenau

Gaggenau - Das Gebäude hat fürwahr schon bessere Tage erlebt. Dass es leer steht, ist bereits aus der Entfernung erkennbar. Werbetafeln gibt es nicht. Zwischen dem Pflasterbelag vor dem Eingang bahnt sich das Unkraut seinen Weg. Graffiti an der Wand prägen das Bild. Es handelt sich um das Anwesen Pionierweg 1 in Ottenau. Am Montag wird sich der Gemeinderat mit diesem Gebäude befassen.

"Steuerung der Nutzung" heißt es zu der fünften Änderung des entsprechenden Bebauungsplans "Hinterm Graben, Röhrig". Außerdem soll eine Veränderungssperre erlassen werden. Konkreter Anlass ist laut Verwaltung eine Bauvoranfrage, mit der die Nutzungsänderung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss zu einem Wettbüro angefragt wird. Einst befand sich dort der "Penny-Markt", später ein Fitnessstudio.

Laut Sitzungsvorlage soll zu dem Wettbüro kein genehmigungspflichtiger Gastronomiebetrieb errichtet werden. Es sei geplant, während größerer Sportereignisse Liveübertragungen anzubieten. Die Betriebszeiten werden täglich von 10 bis 23 Uhr angegeben. Laut vorliegenden Gerichtsentscheidungen von Oberverwaltungsgerichten oder Verwaltungsgerichtshöfen seien Wettbüros planungsrechtlich als Vergnügungsstätten zu bewerten.

Die Halle befindet sich jeweils zur Hälfte in einem Gewerbegebiet und einem Mischgebiet. Innerhalb des Bebauungsplans würden die Festsetzungen nach Art der baulichen Nutzung nicht differenziert angegeben. Somit sei das beantragte Wettbüro zumindest im Bereich des Gewerbegebiets nach dem aktuellen planungsrechtlichen Status genehmigungsfähig. Zur Sicherung des Gewerbegebiets für Handwerk und Gewerbe soll eine Bebauungsplanänderung eingeleitet werden, die die Errichtung oder Ansiedlung von Vergnügungsstätten und Einzelhandel innerhalb des betreffenden Gebiets ausschließt.

Im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Montag (Beginn 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses) steht die Grundsatzentscheidung zur Neustrukturierung der Bäderlandschaft. Beschlossen werden soll über die künftige Konzeption des Waldseebads und das weitere Vorgehen. Außerdem befassen sich die Räte mit der Bildung von Haushaltsresten aus Haushaltsansätzen des Jahres 2016. Eine Baulandumlegung betrifft den Bereich des sechsten Teilbebauungsplans "Heil II/Birkigklamm/Altheil". Beschlossen werden soll die Sanierung der Wasserleitung zwischen Kuppenheim und Muggensturm. Für den Kanalumbau in der Goethestraße zwischen Körnerstraße und Rommelstraße sollen Tiefbauarbeiten vergeben und Ingenieurleistungen beauftragt werden. Dort muss der Mischwasserkanal aufdimensioniert werden. Für Unterhaltungsarbeiten an Kanälen und Schächten soll ein Rahmenvertrag abgeschlossen werden. Vergeben werden sollen Straßenbauarbeiten zur Sanierung der Bismarckstraße zwischen Schulstraße und Breitwiesenweg in Gaggenau. Anfragen der Stadträte und die Einwohnerfragestunde beenden den öffentlichen Teil der Sitzung.