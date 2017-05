Kinderzahlen steigen

Sein Resümee zu der momentanen Platzsituation in den Kitas der Stadt Gernsbach: "Es gibt nur noch wenige Plätze in den Kindergärten, die Kindertageseinrichtungen sind komplett voll". Mit einem erwarteten Abgang von 99 Kindern im Juli 2018 und einem Zugang von 94 Kindern, der statistische Zugang prognostiziert für August 2018 sogar 117 Kinder, wird sich die Lage nicht entspannen. In den vergangenen fünf Jahren sei man immer von einem steten Rückgang der Geburten ausgegangen. Inzwischen kommen wieder mehr Kinder zur Welt und durch Zuzug steige der Bedarf an Kita-Plätzen. Eine weitere Unsicherheit kommt durch die eventuelle Schließung der Flüchtlingsunterkunft im Sonnenhof in den Bedarfsplan, wenn die dort wohnenden Familien in die Anschlussunterbringung gehen und deren Kinder in die Kitas aufgenommen werden.

Die Stadtverwaltung habe auf die künftigen Anforderungen reagiert und im Kindergarten Staufenberg und in Hilpertsau einen Aufbau an Plätzen erreicht. Der Kindergarten in der Baccaratstraße soll durch einen An- und Ausbau zwei weitere Gruppen aufnehmen. Wie schon der Ortsvorsteher wies auch Guido Wieland (BVR/SPD) auf den Reichentaler Kindergarten hin, der zwar nur eine Gruppe aufnehmen, dafür in kurzer Zeit aktiviert werden könnte.

Trinkwasser: Chlorierung bleibt

Positives konnte der Ortsvorsteher zum Sommererlebnis am 24. August bekanntgeben. Dabei wird SWR 4 das Dorf vorstellen, und "wir werden unser Bestes geben".

Anfragen zum Stand der Renovierungen am Schwimmbad beantwortete Wieland mit dem Hinweis auf die Vergabe der Arbeiten und deren Beginn im Oktober 2017. Die Chlorung des Trinkwassers wird so lange vorgenommen, bis das Gesundheitsamt drei Proben ohne "coliforme Keime" findet. Die Ursache für die Verunreinigung konnte bislang nicht gefunden werden.