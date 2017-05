149 Einsätze für "Helfer-vor-Ort-Gruppe"

Forbach - Bei der Hauptversammlung des DRK Ortsvereins Forbach berichteten Vorsitzender Frank Mayer, Schriftführerin Mirjana Bodamer, Bereitschaftsleiter Sebastian Schoch und Margot Stößer, die Leiterin Sozialarbeit und Seniorengymnastik, von einem arbeitsreichen Jahr. Bereits bei der Begrüßung nannte der Vorsitzende die Werbung um neue fördernde Mitglieder ein wichtiges Ziel.

Mit dem Umzug in das Feuerwehrhaus in Gausbach sei, so Mirjana Bodamer, die angespannte Garagensituation der vergangenen Jahre gelöst. Das neue Fahrzeug, das dem Ortsverein vom Kreisverband für den Bevölkerungsschutz zu Verfügung wurde, sei da gut untergebracht.

Mit 149 Einsätzen leistete die "Helfer-vor-Ort-Gruppe" einen beachtlichen Beitrag bei der Rettung in Not geratener Personen. Die Gruppe besteht aus fünf Personen und ist rund um die Uhr als einsatzbereit gemeldet. Hauptaufgabe ist die medizinische Erstversorgung bei Notfällen. Im Berichtsjahr absolvierten die ehrenamtlichen Helfer bei einem Motorradunfall ihren 1000. Einsatz seit dem Bestehen der Gruppe. Die Hilfe wird immer mehr in Anspruch genommen, das wurde beim Vergleich zum Jahr 2008 deutlich, als die Helfergruppe 41 Mal ausrückte.

Die Bereitschaft war im vergangenen Jahr ebenfalls gefordert. Sie wurden zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Kaminbrand in Forbach, einem Kellerbrand in Raumünzach und zu einer Explosion im Rudolf-Fettweis-Werk gerufen. Auch an einer Suchaktion an der Murg waren die Bereitschaftsangehörigen beteiligt.

Überregionale Hilfe leisteten die Aktiven im Rahmen der SEG (Schnelleinsatzgruppe) bei neun Einsätzen im Kreisgebiet. Zu ihren Aufgaben gehörten auch 16 Sanitätswachdienste bei Veranstaltungen der Gemeinde und im Landkreis Rastatt. Zusammen mit dem DRK-Blutspendedienst führte die Ortsgruppe drei Blutspendeaktionen in Langenbrand, Bermersbach und Gausbach durch. Ein fester Bestandteil und Schwerpunkt der Arbeit der Ortsgruppe ist die Auslandshilfe. Momentan sei wieder ein Lkw mit Hilfsgütern nach Ungarn unterwegs, berichtete Margot Stößer. Die Hilfe werde dort dankbar angenommen.

Ein kleiner Personenkreis ist derzeit bei der Seniorengymnastik in der Langenbrander Festhalle dabei. Die Übungen sind auf die Teilnehmer, sie sind meist um die 80 Jahre alt, abgestimmt. Keine Beanstandung hatten die Kassenprüfer an der Finanzverwaltung der Schatzmeisterin Sabine Wunsch. Daniela Senger-Rieger danke als Stellvertreterin der Bürgermeisterin der Ortsgruppe: "Die Gemeinde weiß, was sie mit dem DRK hat".

Bei der JHV konnte die Ortsgruppe auch langjährige Mitglieder ehren. Seit zehn Jahren ist Ursula Sauter dabei, Kai Mungenast gehört 15 Jahre dem Roten Kreuz an. Renate Wunsch bringt es auf 20 Jahre, Rosalinde Fritz auf 25 Jahre und lange 40 Jahre ist Ursula Rombeck Mitglied im DRK.