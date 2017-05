Sommerhitze schmälert Andrang

Von Margrit Haller-Reif Forbach - "So ein Markt passt wunderbar an diesen Ort", das war mehrfach zu hören am Sonntag beim zweiten Naturpark-Markt in Forbach. Gemeint war der Murggarten, der ganz im Zeichen des Mottos "Aus der Region, für die Region" stand. Rund 20 Marktstände boten eine breite Palette regionaler Produkte für fast jeden Bedarf an. "Ein bisschen mehr Leute" hätten sich die Anbieter dennoch gewünscht, schmälerte die Sommerhitze doch merklich den Andrang. Die Besucher genossen die mit den Schätzen der Heimat verbundenen Sinneseindrücke umso mehr. Den Duft der soeben verzehrten Bauernbratwurst noch in der Nase, wird das Auge vom einfallsreich und schön verpackten Angebot am Senftöpfle-Stand angezogen: Essig, Senf, Marmelade, Chutney "aus allem, was die Natur hergibt", hat Andrea Schwarz schonend und mit Liebe hergestellt. Versucherle der Geschenke-tauglichen Köstlichkeiten kitzeln den Gaumen. Die frischen Erdbeeren vom Obsthof Kasper leuchten rot in der Sonne, goldgelb dagegen das aus Frischei und Dinkel/Hartweizengrieß hergestellte Sortiment in Lorettes Nudelparadies. Deutschlands vermutlich einzige "PomÖlerie" passt gut daneben. Thomas Berger aus Hörschweiler verarbeitet altbewährte Apfelsorten von Streuobstwiesen nach einem eigenentwickelten Verfahren zu Pomole. In der Naturvariante ein milder Aperitif, ergibt Pomole, mit Zimt oder Chili angesetzt, einen alkoholischen Digestif für Genießer. Die Lein(dotter)saat für seine Öle bauen Landwirte aus dem Landkreis Calw eigens für ihn an. Naturholzarbeiten verschiedenster Art, Ziegen- und Honigprodukte, geräucherte Wildspezialitäten, Holzofenbrot, Spirituosen und Säfte - heimische Lebensmittel und Erzeugnisse sind hier Programm. Der Schäferwagen von Sigrid und Björn Ritt aus Alpirsbach wirbt mit dem Slogan "Mit Herz beim Gast!" für mobile (und private) Genussbewirtung. Die Waffeln am Stiel schmecken köstlich. Für Infos zu regionalen Themen sorgen neben dem Naturpark auch der Nationalpark-Freundeskreis, die Tourismusgemeinschaft "Im Tal der Murg" sowie der Landschaftserhaltungsverband. Die Leader-Region war vertreten durch Antje Wurz, Jana Bode und Susanna Jülg als Beraterinnen in Sachen Förderkulisse, -möglichkeiten und konkrete Projekte. Friederike Stetter organisiert alle 18 Naturpark-Märkte und damit einhergehende Veranstaltungen wie Naturpark-Messen. Sie ist auch Ansprechpartnerin für die Belange der Marktbeschicker aus dem Ortenau-Kreis, den Landkreisen Rastatt, Pforzheim, Calw, Rottweil und Freudenstadt. Zwillinge führen Familienbetrieb In Musbach ist der Bohnet- Hof angesiedelt, ein Bioland-Pionierbetrieb im Kreis Freudenstadt. Die Zwillinge Claudia und Charlotte Bohnet (28) haben den Familienbetrieb im Vollerwerb vor etwa drei Jahren von den Eltern und einem Onkel übernommen. Claudia hat Agrarwissenschaft studiert, Charlotte absolvierte ein Studium im Bereich Lebensmittel und Ernährung. Das Qualitätsmerkmal "regional, Bio, aus einer Hand" kennzeichnet das Angebot vom Bohnet-Hof, der mittwochs auch auf dem Baiersbronner und freitags auf dem Freudenstädter Wochenmarkt vertreten ist. Die Vorgabe "so natürlich wie möglich im Einklang mit den Kreisläufen der Natur zu arbeiten" gilt für ihr neues Standbein ebenso: Im Steinofen in der Hofbackstube wird eigenes Bioland-Getreide zu herzhaften oder süßen Backwaren verarbeitet. Im Herbst kommt ein mobiler Hühnerstall dazu, "die artgerechteste Form der Legehennenhaltung". Dass es mit dem Hof weitergehen soll, war für Claudia und Charlotte Bohnet ohnehin "schon immer sonnenklar". Dass das Bürstenmacher-Handwerk als einstiges "Traditionshandwerk im Ort" nicht völlig in Vergessenheit gerät, ist das Anliegen von Andreas Kaupp aus Waldachtal-Lützenhardt. Er ist Bürstenmacher in der vierten Generation. Beim Vater in der Werkstatt hat er schon als kleiner Junge abgeguckt, wie man's macht, um die nötigen Fertigkeiten dann heimlich zu vertiefen. Mit Erfolg, was sein ebenso umfangreiches wie vielfältiges Angebot aus Bürsten belegt. Die Bürsten sind ausschließlich aus Buchenholz gefertigt. Die Borsten bestehen vorwiegend aus weichem Ziegenhaar, das den Staub bindet, aus Rosshaar für den Innenbereich oder aus Kokosfasern für den Außenbereich. Anhand von parat liegendem Werkzeug und verschiedenen Tierhaaren erläutert Kaupp die Beschaffenheit der Bürsten und ihre unterschiedlichen Einsatzbereiche. Und dass sein erklärtes Hobby viel Geduld und Fingerspitzengefühl erfordere. Dass ihm die Bürstenherstellung immer noch Freude bereitet, glaubt man ihm sowieso aufs Wort.

