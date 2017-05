Bürgerbegehren geht in die Prüfungsphase Gernsbach (stj) - Vertreter der Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BiGG) haben gestern Vormittag die Unterschriftenlisten an Bürgermeister Dieter Knittel übergeben, mit denen das Bürgerbegehren zur Dekontamination des Pfleiderer-Areals in Gang gesetzt werden soll. "Wir haben einen Riesenzuspruch bekommen von den Gernsbachern", lobte Sprecher Stefan Freundel die Mitwirkungsbereitschaft der Bürger, von denen innerhalb von nur vier Wochen ziemlich genau 2000 unterschrieben haben. Damit habe die BiGG ihr selbstgestecktes Ziel von 1000 Unterschriften verdoppeln können. "Wir hoffen, dass durch diesen klaren Bürgerwillen auch im Gemeinderat ein Umdenken einsetzt", verwies er bei der Übergabe im Rathaus auf den weiteren Weg bis zum Bürgerentscheid, über dessen Zulässigkeit letztlich das Stadtparlament entscheidet. "Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl", so Freundel. (stj) - Vertreter der Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BiGG) haben gestern Vormittag die Unterschriftenlisten an Bürgermeister Dieter Knittel übergeben, mit denen das Bürgerbegehren zur Dekontamination des Pfleiderer-Areals in Gang gesetzt werden soll. "Wir haben einen Riesenzuspruch bekommen von den Gernsbachern", lobte Sprecher Stefan Freundel die Mitwirkungsbereitschaft der Bürger, von denen innerhalb von nur vier Wochen ziemlich genau 2000 unterschrieben haben. Damit habe die BiGG ihr selbstgestecktes Ziel von 1000 Unterschriften verdoppeln können. "Wir hoffen, dass durch diesen klaren Bürgerwillen auch im Gemeinderat ein Umdenken einsetzt", verwies er bei der Übergabe im Rathaus auf den weiteren Weg bis zum Bürgerentscheid, über dessen Zulässigkeit letztlich das Stadtparlament entscheidet. "Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl", so Freundel. Hauptamtsleiter Wolfgang Hermann kündigte eine rasche Überprüfung des Bürgerbegehrens an, zu dem laut Gemeindeordnung neben den Unterschriften die Nennung von Vertrauenspersonen (Stefan Freundel, Frieder Kräuter, Dieter Köhler und Stephan Krieg) sowie eine entsprechende Begründung gehören. Letztere sei noch in der rechtlichen Prüfung, werde aber in Kürze nachgereicht, sagte Freundel. Unterdessen teilte Stadtbaumeister Jürgen Zimmerlin auf BT-Anfrage mit, dass man Kontakt zur Stadt Senden (Bayern) aufgenommen habe. Dort gab es auf einem ehemaligen Imprägnierwerk eine ähnliche Altlastensituation (Quecksilber- und Arsenbelastung im Boden und Grundwasser) wie auf dem Pfleiderer-Areal, die allerdings erfolgreich saniert werden konnte.

