Murgstrand wieder zugänglich

Seit 2013 haben sich einige Langenbrander zusammengefunden, die das große Areal vom Dorf bis an den Murgstrand erst von Bäumen und Büschen befreit haben und nun regelmäßig mähen und in Ordnung halten. Rund 150 Ar Fläche werden gepflegt. So ist auch der Weg zur Murg wieder frei. Es wurden mittlerweile sogar schon Familien mit Kindern gesehen - was die Hobby-Landschaftspfleger freut.

Konrad und Jürgen Gerstner, Josef Künstel, Karl Lang, Gottfried Schaub und Lars Wörner haben am vergangenen Wochenende mit allen verfügbaren Maschinen von der Handsense bis zum Balkenmäher gemäht. Das gemähte Gras soll noch zusammengerecht werden, sonst kommen die Mäher beim nächsten Schnitt nicht mehr durch. Die nächste Mahd steht im September an. Die Idee für die Aktion kam den Männern am Stammtisch: Von der Terrasse des "Ochsen"' habe man auf den "Urwald" runtergesehen. Da sie sich selbst noch an den Zustand der Wiesen zu ihrer eigenen Jugendzeit erinnerten, war den freiwilligen Landschaftspflegern klar: "Da muss sich was ändern" - was zwischenzeitlich auch passiert ist.