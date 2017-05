In der Goethestraße ruht der Straßenverkehr

Gaggenau - Auf Behinderungen müssen sich Verkehrsteilnehmer und Anlieger rund um die Goethestraße einstellen. Zwischen der Körnerstraße und der Rommelstraße muss der Mischwasserkanal aufdimensioniert werden. Die Bauzeit wird von der Stadt mit drei Monaten angegeben.

Der Mischwasserkanal wird durch den Einbau von etwa 72 Metern Kanalrohre erneuert, um die hydraulische Leistungsfähigkeit zu verbessern. Gleichzeitig werden in diesem Abschnitt an einem parallel verlaufenden Mischwasserkanal Vorarbeiten für eine notwendige Innensanierung sowie Arbeiten zu Sanierung der Straße und des westlichen Gehwegs durchgeführt. In einem zweiten Bauabschnitt zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Rommelstraße wird auf einer Länge von etwa 70 Metern der dringend sanierungsbedürftige Mischwasserkanal durch den Einbau von Kanalrohren ersetzt.

Laut Stadtverwaltung erfolgt eine großräumige Umleitung über die Schiller-/August-Schneider- und Theodor-Bergmann-Straße. Durch die abschnittsweise Herstellung werde eine Zufahrt zum Goethe-Gymnasium und dem Baugebiet Heil zeitweise auch über die Friedrich-Ebert-Straße gewährleistet.

Für die Anwohner werde "solange wie möglich" eine Grundstückszufahrt erhalten, um die Beeinträchtigung möglichst gering zu halten. Die Verwaltung rechnet mit einer Bauzeit von etwa drei Monaten, weil zusätzlich auch umfangreich Versorgungsleitungen umgelegt und erneuert werden müssten.

Arbeiten dauern wohl bis 30. September

Wie Bürgermeister Michael Pfeiffer dem Gemeinderat in dessen Sitzung am Montag darlegte, würden die Stadtwerke im Juni in diesem Bereich notwendige Vorarbeiten ausführen, so dass direkt anschließend am 3. Juli mit der städtischen Baumaßnahme begonnen werden könne. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis 30. September dauern.

Zwischen Körner- und Rommelstraße ist zudem eine neue Straßengestaltung geplant, so Pfeiffer. Gehwege würden gepflastert, die Fahrbahn asphaltiert. In der Diskussion wurden unter anderem die Umleitungsstrecken angesprochen. Für den Verkehr aus Richtung Luisenstraße/Friedrich-Ebert-Straße werden die Rommelstraße und die Obere Hildastraße ausgewiesen. Fahrzeugführer, die aus Richtung Schillerstraße unterwegs sind, müssen über die August-Schneider-Straße und die Friedrich-Ebert-Straße fahren. Aus Kreisen des Gemeinderats wurde nachgefragt, ob es nicht möglich sei, von der Friedrich-Ebert-Straße nach links in die August-Schneider-Straße einzubiegen. Dies, um die Rommelstraße und die Untere Hildastraße zu entlasten. Knackpunkt ist die Ampelschaltung am dortigen Bahnübergang. Diese könnte nicht einfach neu geschaltet werden, so Pfeiffer. Den Hinweis von Dr. Ellen Markert (CDU), dass man von der Hildastraße kommend nur eine sehr schlechte Sicht auf den Radweg in der Schillerstraße habe, nehme man auf, so Bürgermeister Pfeiffer.

Einstimmig vergab der Gemeinderat den Auftrag für den Kanalumbau zum Angebotspreis von rund 473000 Euro an die Firma Grötz aus Gaggenau. Den Auftrag für die erforderlichen Ingenieurleistungen erhielt das Büro Wald+Corbe aus Hügelsheim zum Preis von etwa 53500 Euro.