Neue Fahrbahn und Gehwege

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Bismarckstraße "dringend reparaturbedürftig". Gemäß des Straßensanierungskonzepts steht die Sanierung in diesem Jahr an. Wie Bürgermeister Michael Pfeiffer den Kommunalpolitikern darlegte, umfassen die Arbeiten in einem ersten Abschnitt den Bereich zwischen Schulstraße und Grittweg. Die Arbeiten sollen halbseitig ausgeführt werden, so dass die Anlieger weitestgehend auf ihre Grundstücke gelangen können, so Pfeiffer. Möglicherweise sei dies an einem oder zwei Tagen mit dem Auto aber nicht möglich.

Beginn der Baumaßnahme ist im August. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Monate dauern. Zusätzlich zur Straße werden die asphaltierten Gehwege erneuert. Sie erhalten einen Pflasterbelag. An geeigneten Stellen seien Baumscheiben oder Parkplätze vorgesehen, betonte der Bürgermeister. Gegen Ende der Arbeiten wird der Fahrbahnbelag bis zur Einmündung des Breitwiesenwegs abgefräst und ein neuer Belag aufgebracht. Diese Maßnahme wird etwa eine bis eineinhalb Wochen dauern. Im Herbst sollen dann auch die Bäume gepflanzt werden, sagte Pfeiffer auf eine entsprechende Anfrage aus den Reihen des Gemeinderats.

Die Arbeiten waren öffentlich ausgeschrieben. In der Ausschreibung waren auch Maßnahmen für die Stadtwerke enthalten. Diese werden laut Sitzungsvorlage jedoch von den Stadtwerken direkt vergeben. Bei der Submission am 10. Mai lagen sieben Angebote vor. Preisgünstigste Bieterin war die Firma Grötz aus Gaggenau mit einer Angebotssumme von brutto fast 256000 Euro. Die Kosten für die Leistungen der Stadtwerke waren herausgerechnet worden. Die Angebotssummen der anderen Bieter lagen zwischen 289000 und fast 362000 Euro. Einstimmig vergab der Rat den Auftrag an die Firma Grötz.