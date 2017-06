Akademie kommt nach Gernsbach

Deren Leiterin Stephanie Hinkelmann, die auch geschäftsführende Schulleiterin der Gernsbacher Schulen ist, hatte im vergangenen Jahr die Initiative übernommen und mit ihrem Konzept den Gemeinderat davon überzeugt, die Papiermacherstadt als Standort für dieses zusätzliche Angebot der Begabtenförderung für Grundschulkinder ins Rennen zu schicken (wir berichteten). "Dass wir damit Erfolg hatten, freut mich natürlich", sagte Hinkelmann gestern im BT-Gespräch. Der Landkreis Rastatt sei bislang "ein weißer Fleck auf der Hector-Landkarte". 58 solche Kinderakademien gibt es in Baden-Württemberg, künftig also auch eine in Gernsbach.

Standort wird die Grundschule Staufenberg sein. Das Angebot richte sich aber nicht nur an die Grundschüler dort, sondern stehe begabten Kindern aus dem ganzen Murgtal offen. Dabei handelt es sich um freiwilligen, zusätzlichen Unterricht mit dem Ziel einer ganzheitlichen Förderung. Dies geschehe durch den Einstieg in neue und die Vertiefung bereits vorhandener Wissensgebiete sowie durch die Entdeckung und den Ausbau persönlicher Begabungsschwerpunkte. Darüber hinaus sollen die Schüler zu selbstständigem und entdeckendem Arbeiten angeregt und ihre Sozialkompetenz gefördert werden.

Der Unterricht findet nachmittags, samstags und in den Ferien statt, damit auch Ganztagsschüler teilnehmen können, erklärte Hinkelmann. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos - bis auf anfallendes Material und die Fahrt zum jeweiligen Kursstandort. Denn der Zusatzunterricht findet nicht nur in Staufenberg, sondern auch in anderen Gernsbacher und Gaggenauer Schulen oder außerhalb bei Dozenten statt. Das genaue Konzept wird in den nächsten Wochen von Hinkelmann erarbeitet, entsprechende Gespräche mit Dozenten, Schulleitern und -Trägern werden bereits geführt. Das Kultusministerium unterstützt die Akademie mit 65000 Euro pro Schuljahr.

www.hector-stiftung.de