Vandalen suchen erneut den Gänsebrunnen heim Von Ulrich Jahn Gaggenau - Es ist fast ein Jahr her, als wir darüber berichten mussten, dass eine der zwölf bronzenen Gänse auf dem Bahnhofsvorplatz mutwillig beschädigt worden ist. In der Nacht zum gestrigen Mittwoch waren offenbar erneut Vandalen unterwegs. Diesmal wurden gar zwei der bronzenen Figuren am Gänsebrunnen abgebrochen und dort liegengelassen. Wie ein angrenzender Geschäftsmann berichtete, hätten Mitarbeiter der Stadt die Figuren am Dienstag noch gereinigt - "da waren sie komplett". Doch von der zwölfköpfigen Gänsefamilie sind nur noch zehn vorhanden. Die beiden in Richtung Stadtterrasse fehlen. Unverständnis auch bei Passanten, die die verbliebenen Füße sehen. Diese sind fest mit dem Boden verbunden. Jetzt klaffen zwei Lücken in dem Ensemble. Die beiden Figuren wurden laut Polizei vor Ort zurückgelassen und lagern inzwischen im städtischen Baubetriebshof. Bei einem Fachbetrieb vor Ort will sich die Stadt erkundigen, ob dieser die Arbeiten ausführen könne, so der städtische Pressesprecher Manfred Mayer. Überlegt werde, die Figuren im Beinbereich zu verstärken. Das Wasserspiel, das am 23. Oktober 2015 eingeweiht wurde, ist praktisch der Ersatz für den alten, maroden Gänsebrunnen, der abgerissen wurde. Die zwölf bronzenen Gänse zierten schon den alten Brunnen und sollen auch jetzt Besucher und Einheimische erfreuen. Laut Stadt sind die Figuren als Spielfaktor gedacht. Vor mehr als 30 Jahren waren die Gänse von der Künstlerin Gudrun Schreiner kreiert worden. Einige Gänse waren vor einiger Zeit von dem Bildhauer Michael W. Huber aus Oberkirch saniert worden. Er hatte unter anderem abgerissene Füße wieder angebracht. Auch hatte er die bronzenen, gefiederten Freunde im Zuge der Arbeiten zum Bau des neuen Brunnens im Boden befestigt. Beamte des Polizeireviers Gaggenau sind seit gestern Vormittag mit dem Vandalismus am Gänsebrunnen beschäftigt und suchen Zeugen, die Hinweise zu dessen Verwüstung geben können. Im Bericht der Polizei heißt es: "Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei der aus Bronze gefertigten Gänse an den Füßen abgetrennt und diese beschädigt liegengelassen. Zurück blieb ein trauriger Anblick des liebgewonnenen Wahrzeichens der Stadt. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht detailliert abschätzen. Mögliche Zeuge werden gebeten, sich unter (07225) 98870 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau zu wenden."

