Porsche geht in Flammen auf

(red) - Vermutlich war ein technischer Defekt am Sonntag zwischen 12.10 und 16 Uhr der Grund dafür, dass ein Porsche auf der L78 in Brand geriet. Der 62-jährige Fahrer des Sportwagens stellte auf seinem Weg von Gernsbach kommend in Richtung Nachtigall einen plötzlichen Leistungsabfall seines Wagens fest und verließ kurz darauf mit seiner Begleiterin das Cabriolet. Kurz danach stand der Porsche in Flammen und brannte im weiteren Verlauf völlig aus, wie die Polizeidirektion Offenburg mitteilt: Die Besitzer des abgebrannten Gefährts haben einen Schaden von rund 80000 Euro zu beklagen.

Um eine reibungslose Arbeit der 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Gernsbach zu gewährleisten, wurde die L78 zeitweise voll gesperrt. Das Feuer hatte bereits auf den angrenzenden Wald übergegriffen und drohte sich weiter auszubreiten. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Einsatzfahrzeuge wurde von zwei Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung aufgenommen.

Da Kraftstoff aus dem Fahrzeug austrat und brennend die Straße hinunter lief, musste Schaummittel für die Brandbekämpfung eingesetzt werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich durch die Bauweise des Fahrzeugs und den hohen Aluminiumanteil im und am Fahrzeug schwierig, informiert die Feuerwehr. Durch Abtragen des Hangs und Errichten eines Auffangdamms wurde die Ausbreitung des Löschwassers verhindert.

Nach Rücksprache mit dem Umweltamt und der Straßenmeisterei Gernsbach wurden das Ausgraben des verunreinigten Erdreichs sowie die Entsorgung veranlasst. Nach dem Abtransport des ausgebrannten Sportwagens durch ein Abschleppunternehmen wurde die Fahrbahn durch eine Reinigungsfirma mit einem Spezialgerät gereinigt. Anschließend konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.