Kandidaten-Karussell mit rasantem Endspurt

Gernsbach - Kurz vor Toresschluss hat das Kandidaten-Karussell für die Bürgermeisterwahl in Gernsbach kräftig Fahrt aufgenommen: Als letzte Bewerbung ging gestern Mittag die Kandidatur von Birgit Gerhard-Hentschel per Fax im Rathaus ein. Die Vorsitzende des Kreisverbands Rastatt/Baden-Baden der Grünen komplettiert als Fünfte das spannende Rennen um die Nachfolge Dieter Knittels, dessen Ära im September nach 24 Jahren altersbedingt endet.

Neben der Gernsbacher Rechtsanwältin Gerhard-Hentschel bewerben sich zwei weitere Bürger der Stadt um den Chefsessel im Rathaus: Es sind dies Stefan Freundel (Diplom-Ingenieur FH) und Markus Krajnc (Reiseverkehrskaufmann, zurzeit arbeitslos). Zudem wollen zwei Auswärtige als Bürgermeister in die Papiermacherstadt kommen: Sabine Geiger (Diplom-Ingenieurin FH, Krankenschwester, zurzeit Rentnerin) aus Neckartenzlingen und Julian Christ (Regierungsrat) aus Stuttgart. Die Bewerbungsfrist endete gestern um 18 Uhr; direkt im Anschluss stellte der Gemeindewahlausschuss einstimmig die Wählbarkeit aller fünf Kandidaten fest.

Die Wahl findet am 9. Juli statt, bei einer etwaigen Neuwahl müssten die Gernsbacher am Sonntag, 23. Juli, noch einmal an die Urne. Für diesen Fall könnten sich weitere Kandidaten auf den Posten bewerben (die Einreichungsfrist endet dann am 12. Juli um 18 Uhr).

Birgit Gerhard-Hentschel befindet sich derzeit im Urlaub und war deshalb gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Sie ist als Vorsitzende des Kreisverbands Rastatt/Baden-Baden der Grünen kommunalpolitisch keine Unbekannte. Ihr Mann, Thomas Hentschel, sitzt für die Grünen sowohl im Stuttgarter Landtag als auch im Gernsbacher Gemeinderat. Gerhard-Hentschel ist Juristin und führt seit Juli 2004 eine eigene Kanzlei im Media- und IT-Center in der Cité in Baden-Baden. Studiert hat sie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, ihr Referendariat absolvierte sie am Landgericht Karlsruhe.

Die Gernsbacher Bürger können sich am Mittwoch, 21. Juni, in der Stadthalle ein Bild der fünf Bürgermeister-Kandidaten machen. Dort beginnt um 19 Uhr die offizielle Bewerbervorstellung, bei der jeder Kandidat in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs (Geiger, Christ, Krajnc, Freundel, Gerhard-Hentschel) 20 Minuten Redezeit und weitere 15 Minuten zur Beantwortung von Fragen bekommt.