Wohin mit den aufgenommenen Fotos? Von Raimund Götz Weisenbach - Der typische Fall: Großeltern bekommen von den Kindern oder Enkelkindern ein Mobiltelefon oder gar ein Smartphone geschenkt. Oft sind die Senioren, und nicht nur sie, mit der Bedienung dieser neuen mobilen Kommunikation Geräten überfordert - vor allem, was den Funktionsumfang der Geräte betrifft. Das Bürgernetzwerk "Helfende Hände" Weisenbach hat dieses Problem erkannt und bietet seit vergangenen März eine Technik-Sprechstunde an, in der Ratsuchende umfassende Unterstützung von kompetenten Fachleuten erhalten können. Die Beratung beschränkt sich nicht nur auf Telefonie und Internet, auch Probleme wie sie bei PCs, Zusatzgeräten wie Drucker und Scanner sowie neuer Software auftauchen, werden behandelt. Bisher konnte in den immer am ersten Montag im Monat ab 18 Uhr in den Vereinsräumen der Weisenbacher Sporthalle stattfindenden Beratungen rund 30 Benutzern geholfen werden. Individuelle Beratung ist kostenlos Die dabei gemachten Erfahrungen zeigen, dass die meisten Probleme mit den auf dem Handy oder dem Smartphone gesammelten Dateien entstehen. Wohin mit den aufgenommenen Fotos? Wo speichern? Viele Fragen betreffen auch des Internet in seiner Vielfalt. Dass die Sporthalle seit ihrer Renovierung über einen Hotspot verfügt, der einen kostenlose Nutzung des Webs erlaubt, bedeutet für die fachkundigen Helfer eine enorme Erleichterung. Die bisher größte Herausforderung war die vollständige Anmeldung und Freischaltung eines Handys beim Netzbetreiber. Die individuelle Beratung ist kostenlos, die Geräte können mitgebracht werden. Für Rudolf Fritz, Teamleiter des Seniorenrates, ist es wichtig, dass mit der "Sprechstunde Technik" für alle in der Gemeinde die Nutzung des Internets und deren Vorteile ermöglicht wird.

