Feuerwehr lernt das neue "ABC"

(jo) - Bei Industrie 4.0 wird die Produktion mit digitaler Informations- und Kommunikationstechnik vernetzt. Auch am Standort Bühl der Firma Bosch schreitet dieser Prozess voran. Erste greifbare Erfolge wurden bereits in puncto Energieeinsparung und Lagerbestand erzielt (Foto: jo). » - Mehr

Forbach