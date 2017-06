Sparkasse schließt SB-Geschäftsstelle in Hilpertsau

Im vergangenen Jahr war die ehemals personenbesetzte Filiale in Hilpertsau aufgrund niedriger und rückläufiger Nutzungsquoten in eine Selbstbedienungsfiliale umgewandelt worden (wir berichteten).

Grund für die jetzige Schließung der SB-Filiale sei ein deutlicher Rückgang der Barabhebungen in Hilpertsau, erklärt die Sparkasse: "Auch werden immer weniger Kontoauszüge vor Ort gedruckt, da die Kunden die Selbstbedienungsgeräte in Weisenbach und Gernsbach verstärkt nutzen beziehungsweise die Vorteile des Elektronischen Postfachs erkennen sowie vermehrt bargeldlos im Online-Handel einkaufen." Gleichzeitig verursache eine SB-Filiale hohe Kosten für Wartung, Befüllung und regelmäßige technische Aufrüstung der Geräte. Eine Aufrechterhaltung der SB-Filiale in Hilpertsau sei somit auch unter betriebswirtschaftlichen Aspekten nicht mehr sinnvoll. Das Gebäudeobjekt wurde verkauft.

Rückzug aus den Ortsteilen geht weiter

Damit findet der sukzessive Rückzug der Filialen aus den kleinen Ortsteilen des Murgtals seine Fortsetzung. Erst zum 15. Februar dieses Jahres hat die Sparkasse die Geschäftsstelle in Hundsbach dicht gemacht, die bis dahin einmal wöchentlich geöffnet hatte. Als Grund für die Veränderung nannte der Vorstand der Sparkasse das geänderte Kundenverhalten und die dadurch seit Jahren rückläufige Nutzung des Serviceangebots sowie die sinkende Anzahl der Transaktionen vor Ort.

Bereits im August 2012 hatte sich die Bank von ihrer Geschäftsstelle in Staufenberg getrennt. Drei Jahre später, im Sommer 2015, kam das Aus für die Kleinfilialen der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau in Freiolsheim, Selbach, Sulzbach und Oberweier sowie in Kuppenheim-Oberndorf und Baden-Baden-Neuweier. Dies sei erforderlich, um "auch in Zukunft nachhaltig als Dienstleister bestehen" zu können, hieß es seitens des Vorstands zur Begründung.