"Sportmarkt extrem in Bewegung"

Gernsbach - "Ich muss jetzt irgendetwas verändern. Jetzt kann ich das noch aus freien Stücken machen", unterstreicht Frank Karnasch, obwohl er gerne "so weitergemacht hätte wie seit 1989". Nach dem Schuhhaus Seyfarth schließt nun binnen weniger Wochen mit der Sport-Ecke Karnasch ein weiteres Fachgeschäft in Gernsbach.

Während eines der ältesten deutschen Schuhhäuser nach 185 Jahren aufgibt, weil die 82-jährige Eigentümerin Inge Seyfarth keinen Nachfolger in der Familie findet, ist die Situation in der Schlossstraße 17 eine andere: "Der Sportmarkt ist extrem in Bewegung", konstatiert Karnasch, nachdem er sich "intensiv mit der Entwicklung auseinandergesetzt" habe. Die "Entscheidung machte ich mir nicht leicht" - zumal er erst 51 Jahre alt ist und sich "in dem Alter noch nicht zurücklehnen kann". Trotzdem zieht der Ur-Gernsbacher nach 28 Jahren einen Schlussstrich in seiner Heimatstadt.

Dabei betont Karnasch, dass zwei Sportfachgeschäfte in dem 14000-Einwohner-Ort nicht zu viel und keineswegs der Grund der Aufgabe seien. Mit dem Sporthaus Fischer habe er sich "arrangiert, ohne uns abzusprechen. Wir haben uns deswegen spezialisiert", verweist er auf die unterschiedlichen Angebote der Konkurrenten. Mehr zu schaffen macht ihm der wachsende Online-Handel. "Adidas hat mittlerweile einen Online-Anteil von 52 Prozent", verweist er auf den deutschen Branchenriesen, der den Händlern "ähnlich wie die Autoindustrie" immer mehr Vorgaben mache. Die könnten kleine Anbieter kaum erfüllen - und werden in der Folge gleich gar nicht mehr beliefert. "Ich schicke jeden Tag drei bis fünf Kunden weg, die gerne Adidas-Sneakers hätten. Doch ich bekomme gar keine von Adidas", stellt Karnasch sein Dilemma dar und sieht die Gefahr, dass die Herzogenauracher als "Vorreiter der Branche" Trends setzen, denen die anderen Sportartikel-Riesen folgen.

Fünf Teilzeitkräfte sind von dem Aus betroffen - darunter Mutter Erika Karnasch. "Ich habe mich so an den Laden gewöhnt", bekennt sie und geht nun zwangsweise endgültig in den Ruhestand. "Außer ab und zu helfe ich natürlich in Schömberg, wenn Frank zu viel Arbeit hat", schränkt sie gleich wieder verschmitzt ein. Ihr Sohn betreibt dort seinen Sport-2000-Laden, den er vor fünf Jahren übernommen hatte, weiter. Das Geschäft in der Nähe von Pforzheim umfasst wie die Sport-Ecke rund 150 Quadratmeter Fläche.

Sein neues Gesamtkonzept bleibt offen. "Ich habe noch nichts Optimales für mich entdeckt", bedauert Karnasch. Klar sei nur, dass er die Laden-Pacht in Gernsbach künftig sparen werde. "Die Vereine wissen alle, dass sie weiter auf mich zählen können und wie bisher beliefert werden", beruhigt der Murgtäler seine Kunden schon für die Zeit nach dem 25. Juni, wenn der Räumungsverkauf in der Sport-Ecke mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Gernsbach endet.