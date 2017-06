Viel Live-Musik bei "750 Jahre Scheuern"

Gernsbach (jm) - Der Gernsbacher Stadtteil Scheuern feiert vom 14. bis 16. Juli sein 750-jähriges Bestehen. Ein wichtiger Bestandteil des dreitägigen Zeltfestes auf dem Scheuerner Festplatz (Nähe Grundschule) ist in den Abendstunden täglich wechselnde Live-Musik. Dafür beginnt nun der Vorverkauf.

Den Auftakt macht am Freitag, 14. Juli, um 20.30 Uhr die Party-Band Sonrise. Durch die umfassende Songauswahl trifft Sonrise jeden Musikgeschmack der Zuhörer, befinden die Organisatoren in einer Mitteilung. Coversong eins zu eins umsetzen und trotzdem genügend Freiraum für den eigenen, ganz besonderen Stil lassen: Dafür sei Sonrise bekannt. Jeder der sieben Musiker sei die Garantie für ein abwechslungsreiches und buntes Programm im Bereich Rock und Pop.

Die Karten für sieben Euro sind im Vorverkauf (Abendkasse: acht Euro) erhältlich bei der Tourist-Info Stadt Gernsbach, der "Bücherstube", im Bistro "Journal" und im Wirtshaus "Grammophon".

Am Samstag, 15. Juli, sorgt das Allgäuer Musikduo Schneehühner aus Oberstaufen ab 20.30 Uhr bei freiem Eintritt für Stimmung im Festzelt. Mit viel Charme und Witz, volkstümlicher Musik, Stimmungsliedern, lustigen Showeinlagen sowie moderner Tanzmusik sind die Schneehühner erfolgreich auf Tour. Die beiden Musiker sind auch bekannt aus der Fernsehsendung "Immer wieder sonntags" und waren beim Grand Prix der Volksmusik vertreten.

Zum Festausklang spielt am Sonntag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt die Murgtäler Band Tikibar. Mit "Murgtäler Latin Rock'n'Roll, flauschig!" lässt sich das Musik-Genre umschreiben. Man darf sich also auf ein abwechslungsreiches Repertoire freuen, das den Bogen spannt von Countrynummern über Cajun-Stücke, Balladen, Rock'n'Roll-Songs, Latinstyle und Ska.

Neben den Musik-Parts bietet das Jubiläumsfest weitere Programmpunkte: Der Festakt findet am 15. Juli um 17.30 Uhr statt. Am 16. Juli um 11 Uhr startet der historische Umzug mit mehr als 30 Gruppen. Um 14 Uhr beginnt ein bunter Unterhaltungsnachmittag. Garniert wird das Programm am Samstag ab 16 Uhr und sonntags ab 14 Uhr durch eine historische Ausstellung in der Grundschule Scheuern.

