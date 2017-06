Mittsommernacht mit Licht, Musik und Bodenfeuerwerk

Auch in diesem Jahr sind die zwei Tage gespickt mit vielen originellen Auftritten internationaler Street-Art-Gruppen und einigen Überraschungen, kündigt das Kulturamt an. "Unter dem Motto Giraffen, Erdmännchen&Co. werden wir passend zu der grünen Kurparkoase Künstler und Stelzenläufer präsentieren, die überraschend auf dem Gelände erscheinen", beschreibt Kulturamtsleiterin Heidrun Haendle das Konzept.

Die freundlichen Stelzen-Giraffen (Pavana Theater, Niederlande) gehen gerne auf Tuchfühlung. Ein pfiffiges Erdmännchen-Duo sucht dringend Kontakt. Weithin zu hören ist die Parade der Gänsekapelle aus den Niederlanden. Die Toulouser Gänse werden mit Trommelwirbel und viel Geschnatter über die Festmeile ziehen.

Der Park wird sich am Samstagabend in ein Lichtermeer verwandeln. Für stimmungsvolle Kulisse sorgen Tausende bunte Kerzenbecher, die das Gelände mit Lichtornamenten beleuchten.

Faszinierend und ungewöhnlich ist die mobile Sandschreibmaschine des Holländers Gijs van Bon, der damit Geschichten der Nacht schreibt. Buchstabe für Buchstabe rieselt leuchtender Sand auf den Weg.

Viele Vereine machen mit

Konzerte sind an unterschiedlichsten Orten zu erleben, Höhepunkte sind die Auftritte der Gruppe "Sinner for One" am Samstag sowie "2Cool" mit Maike Oberle und Gerald Sänger am Sonntag am Konzertpavillon. Ins Schlosszelt lädt die Gaggenauer Musikschule zu einem stimmungsvollen Konzert mit französischer Musik ein. Den imposanten Treppenaufgang des Schlosses nutzen die Tänzerinnen des Goethe-Gymnasiums als Bühne, um beeindruckende Szenen aus ihrer jüngsten Produktion "Im Zauberwald" zu zeigen. Poetisch und leise geht es im "Vorlesezimmer" zu. Zwei Stühle, ein Tisch, ein Stapel Bücher - Claudia Schnürer liest auf Einladung der Stadtbibliothek Gedichte an einem schönen ruhigen Ort im Park.

"Im Park gibt es ein mobiles Klavier. Jeder der mag, kann in die Tasten greifen", lädt Heidrun Haendle zu dieser neuen Aktion ein, die mit der Musikschule entstand. Rasant und nicht vom Kurparkfest wegzudenken ist der Karlsruher Künstler Georg Schweitzer, der dieses Mal mit Sohn Theo und einem rollenden Bügelbrett unterwegs ist.

Bevor das große Bodenfeuerwerk am Samstag um 23.30 Uhr gezündet wird, ist allerlei Leuchtendes im Kurpark zu erleben: Fanzuto, die Percussion mit Lichteffekten, und eine Leuchtball-Jonglage von Klara & Giselle.

20 Partner, Vereine und Unterstützer sind mit dem Kulturamt der Stadt, das für die Organisation verantwortlich ist, im Einsatz. Gaggenauer und Bad Rotenfelser Vereine beteiligen sich mit eigenen Programmbeiträgen sowie einer umfangreichen Bewirtung am Konzertpavillon. Mit zwei Auftritten präsentiert sich der Musikverein BadRotenfels. DasFest startetam Samstag um17 Uhrund wird von Oberbürgermeister Christof Florus um 19 Uhr am Konzertpavillon offiziell eröffnet. Sonntags ist Festbetrieb von 11 bis 21 Uhr.

Besonderen Wert legen die Veranstalter des Kulturamts auf ein phantasievolles und buntes Spiel- und Mitmachangebot für Kinder und Familien. An beiden Tagen gibt es vielfältige Attraktionen: Ein kurioses Alpentierkarussell des französischen Theaters del la Toupine, das aus Treibholz gebaut wurde, eine Klangallee zwischen Stadion und Schloss, die nicht nur Kleine fasziniert, Bogenschießen, Spielmobil und Spiellandschaften. "Eine wichtige Säule ist von Beginn an derArbeitskreisTourismus-Freizeit" betont Florus. Von ihm stamme auch die Initiative zur Ausstellung Kunst im Park, die bereits zum zehnten Mal stattfindet. Über 70 Anmeldungen von Kreativschaffenden und Künstlern liegen für das Atelier im Grünen vor. Eine Oldtimer-Ausstellung zeigt der MSC Bernstein an der Strecke zum Schloss, dort gibt es auch eine Fahrzeug-Parade des Unimog-Museums.

Der Eintritt zum Kurparkfest ist frei. Durch freiwilligen Kauf eines Gänse-Pins für vier Euro können Besucher das Fest unterstützen.

www.kurparkfestgaggenau. de