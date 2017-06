Nächste Stufe der Latschigbad-Sanierung

(mm) - Flächennutzungsplan, Schwimmbad, E-Mobilität - die Themen der bevorstehenden Gemeinderatssitzung in Weisenbach sind vielfältig. Diese beginnt am Donnerstag, 22. Juni, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses.

Nach der Bürgerfragestunde und den Bekanntgaben beschäftigt sich das Gremium mit der Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Gernsbach-Loffenau-Weisenbach. Diese ist erforderlich wegen der Erweiterung von Wohnbaufläche in Weisenbach. Als Ausgleich werden die bisher als geplante Wohnbauflächen ausgewiesenen Bereiche Hinterm Rain, Rebgarten und Steinäcker sowie in den Bachwiesen in Flächen für die Landwirtschaft umgewandelt. Zusätzliche Flächen sind im geänderten Entwurf für Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen. Die erneute Offenlage des Planwerks ist erfolgt, die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen sollen berücksichtigt oder zurückgewiesen werden. Die Fortschreibung des Plans ist Aufgabe der Verwaltungsgemeinschaft. Diese soll sich bei ihrer Sitzung am 10. Juli mit dem Thema beschäftigen.

Im Latschigbad soll die dritte Stufe der Sanierung auf den Weg gebracht werden. Ein Zuschuss von rund 87000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ist bewilligt, ein weiterer aus dem Ausgleichsstock beantragt. Teil der Maßnahmen ist die Sanierung des Zugangswegs. Die Bauausführung soll im Zeitraum von 11. September bis Ende Oktober sein, kalkuliert wird mit drei Wochen. Vier Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert, das günstigste liegt bei rund 42000 Euro. Der Gemeinderat entscheidet über die Vergabe. Ebenfalls ist die Sanierung der Betonsaugkammerfilter sowie der Badewasseraufbereitung ausgeschrieben. Die Vergabe ist in der Sitzung am 20. Juli vorgesehen.

Bereits im Jahr 2000 haben die Kommunen des Landkreises eine Vereinbarung über die Regelung der Kostenersätze bei Überlandhilfen der Feuerwehren beschlossen. Seitens des Landratamts ist eine Aktualisierung erarbeitet. Die Vereinbarung wird nach der Zustimmung aller Städte und Gemeinden bei einer Gemeindetagssitzung des Kreisverbands verabschiedet. Die Zustimmung des Weisenbacher Gremiums soll am Donnerstag erfolgen.

Beim Gemeindehaus ist eine E-Mobilität-Ladestation für zwei Pkw und vier E-Bikes geplant. Dies ist Teil des Klimaschutzkonzepts der Gemeinde. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Gemeinde die Ladestation errichtet. Allerdings würde dazu ein hoher Verwaltungsaufwand entstehen. Die Ladestation soll jetzt von der Gernsbacher Firma W-Quadrat errichtet und betrieben werden. Der Gemeinderat entscheidet über den Auftrag und einen Zuschuss von 3500 Euro. Ebenfalls zustimmen muss das Gremium zu einer Eilentscheidung zur Sanierung des ehemaligen Grundbuchzimmers und der Trockenlegung der dortigen Mauern (das BT berichtete). Baugesuche, die Annahme von Spenden und Zuwendungen, Informationen sowie Anfragen der Gemeinderäte ergänzen die Tageordnung.