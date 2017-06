Ein "Parkhouse" am Rande des Kurparks

Von Thomas Senger Gaggenau - Es steht zwar ganz am Rande, aber gehört zum Kurpark wie das Quellenhäuschen oder das nur einen guten Steinwurf entfernte Rotherma. Es ist älter als Letzteres, aber sechs Jahrzehnte haben ihre Spuren hinterlassen. Das Gästehaus Ehrhardt wird zurzeit von Grund auf saniert. In knapp einem Jahr soll es als "Parkhouse" neu eröffnen. Nach einer Kernsanierung werden zwölf sogenannte "Serviced Apartments" zur Verfügung stehen - in vier Kategorien zwischen 25 und 80 Quadratmetern. "Im Prinzip ein Neubau, auch wenn die Außenmauern stehen bleiben", erläutert Bauherr Daniel Kleinmann. Die Investitionssumme will er nicht nennen. "Mit dem Parkhouse möchten wir Geschäftsreisenden wie Urlaubern ein richtiges Zuhause auf Zeit bieten", sagt Kleinmann, der das Haus nach der Generalsanierung betreiben wird. Alle Apartments sollen sehr hochwertig und modern ausgestattet sein und über eine Kitchenette verfügen. Echtholzböden, Boxspringbetten und eine wohnliche Atmosphäre in hellen Räumen mit großen Fensterfronten sowie privatem Balkon oder kleiner Terrasse gehören ebenfalls dazu. "Auf Service muss nicht verzichtet werden", betont Kleinmann. Das geht von der Apartmentreinigung über den Wäscheservice bis hin zu Highspeed-Internet oder Brötchenservice. Der Bedarf an Übernachtungsplätzen in der Großen Kreisstadt ist vorhanden - nicht erst nachdem das Hotel Ochsen in Bad Rotenfels seit Ende 2014 Geschichte ist und das Parkhotel in der Innenstadt nun schon seit einem Jahrzehnt keine Gäste mehr beherbergt. Kein schnelles Hotel für zwischendurch "Unternehmensberater, IT-Spezialisten, Ingenieure, hochqualifizierte Handwerker und viele andere ,moderne Nomaden' sind immer häufiger über längere Zeiträume hinweg unterwegs - und suchen nach einer Teilzeitheimat für ihren Jobeinsatz", argumentiert Daniel Kleinmann: "Service Apartments sind die zeitgemäße Lösung für alle, die auch unterwegs lieber in den eigenen vier Wänden wohnen möchten als in einem Hotel." Dabei solle das Parkhouse kein "Transithaus" sein. "Wer auf der Durchreise nur mal eben schnell eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, ist hier eher an der falschen Adresse. Aber Wochenendgäste, die sich zum Beispiel eine Spa-Auszeit im nur 100 Meter entfernten Rotherma Thermalbad gönnen möchten, werden natürlich herzlich willkommen sein." Kooperationen mit dem Rotherma seien angedacht; auch Besucher des Unimog-Museums oder der Akademie Schloss Rotenfels hat er im Blick. Schließlich liege das Haus verkehrsgünstig direkt an der Ausfahrt Gaggenau-West der B462. "Ich selbst", erzählt er, "bin 30 Jahre lang täglich von Gaggenau nach Stuttgart zur Arbeit gefahren. Da sollten die zehn Minuten nach Baden-Baden oder Rastatt und auch die 20 Minuten nach Karlsruhe keine allzu große Herausforderung sein." Daniel Kleinmann stammt aus Baden-Baden, wohnt mit Ehefrau Judith, geborene Ehrhardt, seit bald drei Jahrzehnten unmittelbar neben dem Gästehaus. Das Haus werde im Familieneigentum bleiben, versichert Kleinmann. Der heute 57-Jährige hatte während des BWL-Studiums (Schwerpunkt Absatzwirtschaft/Marketing) seine Diplomarbeit über das Hotelmarketing bei Steigenberger geschrieben. Später entwickelte er von Stuttgart aus Werbekonzepte. Vor rund 30 Jahren war er an der Einführung der Diesel-Jeans in Deutschland beteiligt, zuletzt sorgte er mit einer Kampagne für Aufsehen, in der Carmen und Robert Geiss für das Vergleichsportal Verivox werben. www.parkhouse-gaggenau. de

