"Persönlichkeit, gelenkt durch ein aufrichtiges Herz"

Gernsbach (ham) - "Mit Augenmaß, Überzeugung und auch einer - was mir persönlich gefällt - Spur Sturheit hat er vieles für Gernsbach umgesetzt", preist Gernsbachs Bürgermeister Dieter Knittel einen seiner Vorgänger auf dem Rathaus-Chefsessel, Rolf Wehrle. Der am 29. Mai kurz vor seinem 92. Geburtstag verstorbene Altbürgermeister wurde gestern zu Grabe getragen.

In der rund einstündigen Trauerfeier in der evangelischen St.-Jakobs-Kirche würdigt ihn auch Pfarrer Hans-Joachim Scholz als "herausragende Persönlichkeit, gelenkt durch ein aufrichtiges Herz". Wehrle sei "klar, fair und verlässlich - und deshalb erfolgreich" gewesen.

Persönliche Worte für die Familie um Gattin Irene und Sohn Martin fand der zweite Filius des Gernsbacher Ehrenbürgers, Thomas Wehrle, zu Beginn. Er erzählt aus den schwierigen Anfängen seines Vaters. "Seine Kindheit war nicht immer schön, wie er selbst sagte. Seinen Vater lernte er nie kennen." Weltkriegs-Wirren verleideten auch Rolf Wehrle das Leben. Seine rechte Hand wurde zerstört. "Danach musste er als Rechtshänder alles mit links lernen", berichtet sein Nachwuchs und schiebt in einem Moment des Schmunzelns nach, "seine Handschrift blieb so einzigartig."

Doch der gelernte Kaufmann ließ sich nie unterkriegen, der "Mann der Zahlen" sorgte laut seinem Sohn für einen "Triumph des Willens". Der "schönste Moment seines Lebens" sei die Heirat am 15. Dezember 1956 mit Irene gewesen, habe er noch am Schluss seines Lebens im Pflegeheim in Ebersteinburg notiert. 1969 wurde Rolf Wehrle, der zuvor Verwaltungsrat beim Badischen Gemeindeprüfungsamt war, Bürgermeister von Gernsbach. Und der "Familienmensch und Menschenfreund" hortete nicht nur "Bilder aus Frankreich in seinem Keller", sondern förderte auch fortan die Kunst in seiner Stadt.

Seine Liebe zu Gallien manifestierte sich in der deutsch-französischen Aussöhnung, für die sich Wehrle stets einsetzte. Die Städtepartnerschaft mit Baccarat "lag ihm besonders am Herzen", betont Thomas Wehrle hinter einem Gesteck mit den französischen Nationalfarben zu seinen Füßen. Die Partnerstadt machte den Verstorbenen bereits beim Abschied aus dem Rathaus 1985 zum Ehrenbürger. Dieser Schritt folgte in Gernsbach 2009.

"Man stößt überall auf Spuren von Wehrle", unterstreicht Knittel, warum der am 16. Juni 1926 in Weil am Rhein geborene Sozialdemokrat die höchste Würdigung der Stadt erfuhr. Der damalige Bürgermeister wurde nicht nur 1971 Mitglied des Kreistags (bis 1999), sondern musste in den 70er Jahren auch eine seiner schwierigsten Aufgaben bewältigen mit den Eingemeindungen. Doch auch diese meisterte Rolf Wehrle mit Bravour: "Er schuf ein neues Miteinander und nahm allen die Befürchtungen", rekapituliert Knittel.

Für die Stadtentwicklung tat er ebenso viel. Der amtierende Bürgermeister erinnert an "viele Baugebiete". Wehrles "Herz" habe jedoch vor allem der Altstadt gehört, die er veredelte - und wo er 1975 das bis heute beliebte Altstadt-Fest einführte. "Legendär sind seine Hilfsaktionen, mit denen er Menschen mitriss", erinnert sich der Schultes und lobt im nächsten Atemzug die Weitsicht, Gernsbach als "Schulstadt" zu etablieren mit Papiermacher-, Realschule und Co.

Bevor die Trauergemeinde mit der Feuerwehr die Urne zum nahen Friedhof begleitete, schließt Knittel mit persönlichen Worten zu seinem Vorvorgänger: "Sein Lebenswerk bleibt! Wir sind dankbar und haben ihn als ganz besonderen Menschen kennengelernt. Lieber Rolf, wir danken Dir!"