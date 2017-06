Wanderwege-Konzept nimmt Formen an

Haueneberstein hat Vorbehalte Baden-Baden (hol) - Die Ortschaftsräte in Sandweier, Ebersteinburg und im Rebland haben sich dafür ausgesprochen, das kommunale Wohnbauflächenmanagement so umzusetzen wie von der Stadtverwaltung geplant. Das Gremium in Haueneberstein (Foto: Archiv) hat Nein gesagt. » Weitersagen (hol) - Die Ortschaftsräte in Sandweier, Ebersteinburg und im Rebland haben sich dafür ausgesprochen, das kommunale Wohnbauflächenmanagement so umzusetzen wie von der Stadtverwaltung geplant. Das Gremium in Haueneberstein (Foto: Archiv) hat Nein gesagt. » - Mehr