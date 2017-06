Der Langeweile auch dieses Jahr keine Chance

Seit 25 Jahren ist die Sparkasse "Premiumsponsor" der Veranstaltungsreihe, würdigt Oberbürgermeister Christof Florus das Engagement des Kreditinstituts. Zunächst noch als Stadtsparkasse Gaggenau, dann Sparkasse Gaggenau-Kuppenheim und nun als Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau habe sich. "Ohne den Premiumpartner könnten wir das Programm nicht anbieten", sagte Florus; die schmälere aber nicht die Dankbarkeit für die anderen Unterstützer und Sponsoren. Dass dieses Sponsoring besonders gut investiert sei, beweise auch die stolze Zahl von über 100000 Kindern und Jugendlichen, die in den letzten 25 Jahren an den 2849 Veranstaltungen teilgenommen haben, betonte das Stadtoberhaupt, dessen besonderer Dank auch an die vielen Helferinnen und Helfern der 57 Vereine, Gaggenauer Einrichtungen und Privatpersonen geht, die sich dieses Jahr am Ferienspaß beteiligen.

Die Stadt Gaggenau habe sich als ein verlässlicher Partner bewährt, spielte Stefan Siebert den Ball zurück als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Er hoffe, dass sich die Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen werde, sagte Siebert mit Blick darauf, dass er im Herbst zunächst Generalbevollmächtigter der LBS Südwest und spätestens 2019 den Chefposten bei der Landesbausparkasse übernehmen soll (wir berichteten).

Heidrun Haendle, Leiterin des Amts für Kultur und Sport, verwies auf das Engagement zahlreicher Akteure, nicht nur innerhalb des verantwortlichen Ressorts: "Ferienspaß ist Teamarbeit." Das ganze Jahr seien sie und ihre Mitarbeiter als "Scouts" unterwegs und auf der Suche nach neuen Angeboten für die Kinder und Familien in Gaggenau.

Das Programm im Überblick: Der "Gaggenauer Ferienspaß" bietet sechs Wochen lang mehr als 120 Angebote wie Ausflüge, Outdoorabenteuer, Sport- und Kreativangebote. Über 1800 Plätze können gebucht werden darunter 46 kostenfreie und 33 neue Aktionen. Bei 26 Angeboten ist keine Anmeldung erforderlich. Insgesamt 33 neue Veranstaltungen sind auf 96 Seiten im Programmheft zusammengefasst. Viermal findet im August die City-Sause auf dem Marktplatz statt.

Familienfreundliches Programm ohne Barrieren: "Jeder ist willkommen", bekräftigt OB Florus. Bei den meisten Angeboten können Kinder mit und ohne Behinderung teilnehmen. 46 Angebote seien kostenfrei, dazu kommen familienfreundliche Ermäßigungen oder die Verrechnung der Ferienspaßgebühren mit den Familienpässen.

Was sind besondere Neuheiten?

Urban Gardening: "In vielen Städten gibt es Projekte, bei denen die Bewohner kleine öffentliche Gärten anlegen. Wir werden mit den Gaggenauer Kindern in den Sommerferien ein solches Urban-Gardening-Projekt starten und am Marktplatz eine kleine Plantage anlegen", berichtet Kulturamtsleiterin Heidrun Haendle von einem neuen Programmbeitrag. Die ganzen Sommerferien über werden einfache Pflanztröge gebaut, Kräuter gesät, Gemüse und Blumen gepflanzt, gehegt und gepflegt und dann auch geerntet. Unter anderem die Obst- und Gartenbauvereine wirken dabei mit. Bei jeder City-Sause findet eine Aktion rund um die Pflanzoase statt.

"Bauen - Konstruieren - Selbermachen" mit elf Veranstaltungen: "Kinder haben großen Spaß am Bauen und erschließen sich konstruierend und spielend die Welt. Wir möchten ihnen die Möglichkeit und Anregung geben, eigene Ideen zu entfalten", stellt Ute Acri, die das Ferienspaßprogramm koordiniert, den Themenschwerpunkt des diesjährigen Sommers vor.

So habe die große raffinierte Kettenreaktionsmaschine, die beim dreitägigen Workshop in der Akademie Schloss Rotenfels gebaut werde, nur eine Bedingung: Alles soll sich bewegen und beim Zuschauen und Zuhören Spaß machen. Dem Basteln von Sonnenuhren widmet sich Kindgenau, ein Baumhaus zum Klettern und Spielen wird am Waldrand hinter dem Schloss Rotenfels gebaut, coole Lötkunst aus Elektroschrott steht im ZKM Karlsruhe auf dem Programm.

Weitere Neuheiten: "Wir freuen uns, dass der Ideenstrom unseres Ferienspaß-Netzwerks nie versiegt. Es gibt wieder viel Neues zu entdecken", freut sich Ute Acri. Im Alternativen Bärenpark Bad Rippoldsau-Schapbach gehen die Ferienspaßkinder einen Tag lang auf Safari und werden von den Rangern des Tierschutzparks zu Bärenforschern ausgebildet. Neuen Herausforderungen kann man sich im Outdoorpark Karlsruhe stellen. Beim Teamtraining mit der Lebenshilfe Rastatt-Murgtal im Niedrig- und Hochseilgarten steht das Überwinden von Grenzen und das Vertrauen in sich und andere an erster Stelle.

Weitere neue Angebote sind ein Grillkurs von Kindgenau, ein Dart-Training mit Profis der SG Stern, eine Schnupperstunde Tai-Chi-Chuan oder ein gemeinsamer Turniertag für Kinder und Eltern in den Disziplinen Billard, Tischkicker und Dart. Bei Kreativkursen der Sommerakademie können sich die Kinder und Jugendlichen erstmals in Detektive verwandeln und auf Verbrecherjagd gehen, große Katzen- oder Hunde-Papierskulpturen gestalten oder sich als Bildhauer betätigen.

Heimatgeschichte im Blick: Mit fachkundigen Guides wird die spannende Geschichte des Bergbaus im Murgtal auf dem Erlebnispfad "Im Tal der Hämmer" in Baiersbronn- Friedrichstal erforscht. Die Welt der Mammuts, Säbelzahntiger und Co. kann in der Ausstellung "Amerika nach dem Eis" im Naturkundemuseum Karlsruhe ebenso bestaunt werden wie leuchtende Quallen oder Haifisch Kalli. Auf eine Fantasiereise in die "Zauberwelten" von Drachen, Feen und Kobolden geht es in der Jungen Kunsthalle Karlsruhe.

Zahlreiche Outdoor-Aktivitäten: Im Survival-Camp übernachten, einen Erlebnistag im Wald verbringen, mit Kennern Wildkräuter sammeln oder mit dem Förster auf Kleintierpirsch gehen: Der heimische Wald bietet eine Fülle von Möglichkeiten für spannende Naturabenteuer. Als Naturforscher können sich die Kinder mit dem Ökomobil betätigen. Das rollende Naturschutzlabor hat alles dabei, um Tiere, Pflanzen und den Wald zu erkunden.

Außergewöhnliches auf der City-Sause: An allen vier Freitagen im August (4., 11., 18. 25.) findet wieder eine City-Sause auf dem Marktplatz statt. Seit 2010 gibt es die großen Spiel- und Mitmachangebote, die sich zu einem absoluten Anziehungspunkt für Klein und Groß entwickelt haben und bei denen es neben viel Spiel und Spaß auch Außergewöhnliches zu erleben gibt. Beim Zirkus Liberta mit seinen über 100 Haustieren sei tierisches Vergnügen angesagt (4.8.), Papierkünstler Paul-Henri Jeannel alias "Chapeau Magique" aus Südfrankreich gestaltet die extravagantesten Hutkreationen (18.8.) und die singenden Eltern "Mama und die Papperlapapis" mit Sandie Wollasch machen fetzige Musik (25.8), die nicht nur bei Kindern gut ankomme.