Nur vier von fünf präsentieren sich

Gernsbach

Gernsbach (stj) - Fünf Kandidaten kämpfen bei der Wahl am 9. Juli um das Bürgermeisteramt in Gernsbach: Sabine Geiger, Julian Christ, Markus Krajnc, Stefan Freundel und Birgit Gerhard-Hentschel wollen auf Dieter Knittel folgen. Der Wahlausschuss ließ die Bewerbungen zu (Foto: av).