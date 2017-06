"Der Kittel brennt noch nicht": Im Kindergarten wird es aber eng

Steigerwald erinnerte sich an Schwester Lina, die einst mit 50 Kindern an der Leine spazieren ging, doch "so kommt es nie wieder". Die gesetzlichen Vorgaben zur Kleinkindbetreuung seien eng und von kommunaler Selbstverwaltung könne kaum mehr gesprochen werden. Fakt ist: Die beiden evangelischen Kindergärten in Loffenau sind bereits jetzt fast voll belegt - und für die nächsten Jahre sind weitere Zuwächse an Anmeldungen prognostiziert. Bereits ab Januar 2018 wird voraussichtlich die für die Betriebserlaubnis geltende Zahl von 90 Kindern gesprengt. Für sie gilt ein gesetzlicher Betreuungsanspruch, den die Gemeinde Loffenau zu erfüllen hat.

Inzwischen beträgt der Haushaltsansatz für die Kinderbetreuung, der als Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde Loffenau fließt, über eine Million Euro. Flüchtlings- und auswärtige Kinder spielen dabei bei den Unter-Dreijährigen kaum eine Rolle, es ist aktuell jeweils nur ein Kind. Maßgeblich für den Ausbaubedarf sind die steigenden Geburtenzahlen und der vermehrte Wunsch der Eltern auf eine Krippenbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr.

Die Verwaltung beantragte deshalb im Gemeinderat die übergangsweise Nutzung der bisherigen Wohnung im Kindergarten Kirchhaldenplatz für eine Kleingruppe Ü3. Darüber hinaus schlug sie vor, den Kindergarten Brunnengasse um eine dritte Kindergartengruppe mit 20 Plätzen zu erweitern und die entsprechende Finanzierung beider Vorhaben im Haushalt 2018 abzusichern.

Ruf nach nur einem Standort

Grundsätzliche Kritik gab es seitens der Freien Wähler. Sie forderten ein externes Organisationsgutachten an. Fraktionssprecher Reiner Singer nannte als Ziel, "Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschule und Schülerhort" an einem Standort zu konzentrieren, um Synergien nutzen zu können. Darüber hinaus wurde auch die bisherige Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde grundsätzlich infrage gestellt: "Wenn die Kirchengemeinde und die politische Gemeinde nicht bereit sind, das vergleichsweise hohe Defizit aufzuarbeiten und zudem der Gemeinderat bei einem Haushaltsvolumen von einer Million Euro keinerlei Mitspracherecht hat, sind Änderungen aus unserer Sicht zwingend erforderlich", hieß es in der schriftlich verteilten Stellungnahme der Freien Wähler.

Steigerwald veranschlagte für den notwendigen Ausbau des Kindergartens Brunnengasse nach Abzug aller Zuschüsse zwischen 200 000 und 300 000 Euro. "Wenn die Kirche ausscheidet, wird die Situation nicht besser", verteidigte er das bisherige Modell, bei dem die Gemeinde die Räumlichkeiten vorhält und die Kirche den Betrieb sicherstellt.

Fraktionsübergreifend wurde kritisiert, dass der Gemeinderat der Verwaltung einen Blankoscheck für das weitere Vorgehen ausstellen solle. Helmut Möhrmann (SPD+ALB) erklärte, dass er inhaltlich beim Bürgermeister sei, aber nichts beschließen wolle, bevor nicht konkrete Zahlen auf dem Tisch lägen.

Auch Bertram Herb (CDU) sprach sich für eine Vorplanung, aber keine Genehmigung des Ausbaus aus. Kämmerin und Hauptamtsleiterin Daniela Tamba erinnerte daran, dass bei den Zuschüssen das "Windhund-Prinzip" gelte, man also alle Unterlagen rechtzeitig fertig haben müsse, um mit Aussicht auf Erfolg noch um Landesfördermittel konkurrieren zu können.

Vorerst nur eine Minimallösung

Am Ende einigten sich Bürgermeister Steigerwald und der Gemeinderat auf eine vorläufige Minimallösung. Danach ermittelt die Gemeinde zunächst nur die Kosten für die Umwidmung der Wohnung in der Kirchhaldengasse für Kindergartenzwecke. Alle weiteren Punkte wurden auf die nächsten Gemeinderatssitzungen vertagt.