Murgtäler wollen italienische Partner behalten

Forbach - Die Partnerschaft mit dem italienischen Montemaggiore al Metauro soll weiterhin bestehenbleiben, da sind sich Forbachs Bürgermeisterin Katrin Buhrke und Thomas Hudeczek, im Rathaus für den Tourismus zuständig, einig. Allerdings - wie es konkret weitergehen wird, ist noch offen.

Hintergrund: Die italienischen Gemeinden Saltara, Montemaggiore al Metauro und Serungarina gibt es eigenständig nicht mehr. Am Jahresanfang haben sie sich zu der neuen Kommune Colli al Metauro zusammengeschlossen. Betroffen sind auch die Kreisgemeinden Bietigheim und Lichtenau als Partner (das BT berichtete).

Grund für den Zusammenschluss ist laut Maria di Umberto vom Rastatter Landratsamt die jüngste Verwaltungsreform in Italien. Für kleine Gemeinden sei es zunehmend schwieriger geworden, alle Dienstleistungen für ihre Bürger bereitzustellen. Gemeinden in Pesaro e Urbino, der Partnerprovinz des Landkreises, seien bislang noch nicht betroffen gewesen.

2016 war der Antrag auf einen Zusammenschluss bei der italienischen Region Marken eingegangen. Die Bürger von Montemaggiore hatten sich gegen die Fusion ausgesprochen. Im Gesamtergebnis mit den Stimmen aus allen drei Gemeinden wurde Montemaggiore jedoch überstimmt. "Dagegen hat Montemaggiore Widerspruch eingelegt", erläutert di Umberto. Das Verwaltungsgericht in Italien habe sich noch nicht dazu geäußert.

Seit dem 1. Januar gibt es formell die Gemeinde Colli al Metauro. Als Ortsteile bleiben Saltara, Montemaggiore al Metauro und Serungarina bestehen. Am 11. Juni wurde Stefano Aguzzi, der ehemalige Bürgermeister der Stadt Fano, die eine Partnerschaft mit Rastatt unterhält, zum Bürgermeister gewählt.

"Wir haben jetzt zumindest wieder Ansprechpartner für die Partnerschaft auf Verwaltungsebene", berichtet Hudeczek. In der Vergangenheit haben sich auf italienischen Seite der Bürgermeister und dessen Assessoren um das Thema gekümmert. Ein offizielles Partnerschaftskomitee gibt es keines.

Die Verbindungen zwischen dem Murgtal und Italien fanden zwischenzeitlich überwiegend auf privater oder ehrenamtlicher Basis statt. Die Partnerschaft soll aber wieder intensiviert werden. Im kommenden Jahr können die Partner auf das Zehnjährige zurückblicken. Eine Abordnung aus Montemaggiore hatte sich beispielsweise am Weihnachtsmarkt beteiligt, dies soll auch in diesem Jahr wieder so sein.

Vom 5. bis 8. Oktober sind Partnerschaftsspiele mit Teilnehmern aus dem Landkreis und Gästen aus der italienischen Provinz geplant. Im vergangen Jahr war der sportliche Wettkampf in Italien, jetzt ist der Landkreis als Ausrichter an der Reihe. Schwarzwald, Rhein und Reben seien die Themen, berichtet Maria di Umberto. Ein Austragungsort ist auch im Forbacher Murggarten vorgesehen. Das Programm sei noch in der Planung. "Wie hoffen, dass auch Teilnehmer aus Montemaggiore kommen", sagt Thomas Hudeczek. Die konkreten weiteren Partnerschaftsaktivitäten müsse man abwarten. Denkbar wären auch gemeinsame Aktionen mit den Gemeinden Lichtenau und Bietigheim.