Am heißesten Tag wieder angeschweißt

Gänsebrunnen beschädigt Gaggenau (red) - Der Gänsebrunnen in Gaggenau hat nun zwei Vögel weniger. Unbekannte haben dort in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Gänse aus Bronze an den Beinen abgetrennt. Die Figuren ließen die Täter liegen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen (Foto: Jahn).