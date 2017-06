Selbach soll sich herausputzen

(stj) -Die Sparkasse Rastatt-Gernsbach schließt zum 26. Juni ihre SB-Geschäftsstelle in Hilpertsau. Das kündigte die Bank am Dienstag in einer Pressemitteilung an. Grund seien deutliche Rückgänge bei Barabhebungen und beim Drucken von Kontoauszügen (Foto: Juch). » - Mehr